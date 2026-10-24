iPhone Duo, negli Apple Store il tuo nome comparirà all’avvio

Chi sceglierà iPhone Duo, il primo pieghevole Apple, troverà ad attenderlo una sorpresa piuttosto curiosa. Negli Apple Store il nuovo dispositivo potrà infatti essere personalizzato con il nome del cliente, che comparirà sullo schermo all’avvio. Si tratta di un dettaglio che sulla carta può sembrare marginale, eppure dice parecchio sul modo in cui Cupertino intende accompagnare l’arrivo di questo prodotto nelle mani dei suoi acquirenti. Il gesto è semplice. Al momento della prima accensione lo smartphone non mostrerà soltanto la classica schermata di benvenuto ma anche il nome della persona che lo ha acquistato. Una piccola attenzione pensata per rendere il primo contatto con iPhone Duo un momento un po’ più personale, quasi su misura. E per un dispositivo che inaugura una categoria del tutto nuova per Apple l’idea di trasformare l’accensione in un’esperienza dedicata appare tutt’altro che casuale.

Il debutto sul palco dell’Apple Keynote

Che iPhone Duo fosse destinato a essere un prodotto dirompente era chiaro fin dal primissimo istante in cui è comparso in pubblico. L’occasione è stata l’Apple Keynote di inizio settembre, l’evento che ogni anno concentra l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Proprio lì il pieghevole è stato mostrato per la prima volta, con un’apparizione che ha subito catturato l’interesse generale.

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A presentarlo è stato John Ternus, neo CEO di Apple, che lo ha mostrato tenendolo fra le mani. Un’immagine che ha avuto un peso simbolico notevole, perché ha legato il debutto del primo smartphone pieghevole della casa di Cupertino a una fase nuova anche per la guida dell’azienda. Il nuovo amministratore delegato ha scelto insomma di mettere la propria faccia su un dispositivo che rappresenta un cambio di passo rispetto alla tradizionale gamma di iPhone. Del resto il pieghevole era atteso da tempo. Per anni il segmento dei telefoni con schermo flessibile è cresciuto senza che Apple vi mettesse piede, e l’arrivo di iPhone Duo segna quindi l’ingresso ufficiale dell’azienda in questo territorio. Proprio per questo ogni aspetto legato al lancio sembra curato con particolare attenzione, compresa l’esperienza che i clienti vivranno direttamente nei negozi.

Un’accoglienza personalizzata negli Apple Store

Ed è qui che entra in gioco la novità legata ai negozi fisici. Gli Apple Store si preparano a offrire ai futuri possessori di iPhone Duo la possibilità di vedere comparire il proprio nome già alla prima accensione del dispositivo. Una scelta che punta a rendere speciale il momento dell’acquisto e del primo utilizzo, quello in cui il telefono viene tolto dalla confezione e acceso per la prima volta. La personalizzazione riguarda dunque un aspetto preciso e circoscritto, cioè la schermata iniziale che accoglie il proprietario. Non si parla di modifiche all’hardware o alle funzioni del pieghevole ma di un tocco di stile che accompagna la consegna. Un modo per far sentire chi acquista il nuovo smartphone come il destinatario di qualcosa preparato appositamente per lui. È una sorpresa davvero curiosa quella riservata ai futuri utenti del primo pieghevole Apple, che nei punti vendita ufficiali dell’azienda potranno ricevere iPhone Duo con il proprio nome ad accoglierli all’avvio.

Fonte: TecnoAndroid