The Beekeeper 2: Jason Statham torna al cinema il 15 gennaio 2027

Il 2027 al cinema si apre nel segno di Jason Statham, che torna sul grande schermo con The Beekeeper 2, il seguito di uno dei suoi film più amati degli ultimi anni. La data da segnare sul calendario è il 15 gennaio 2027: quel giorno l’attore britannico rivestirà i panni di Adam Clay, l’ex agente dal passato oscuro che nel primo capitolo uscito nel 2024 aveva conquistato un pubblico piuttosto ampio. Dietro la macchina da presa questa volta c’è Timo Tjahjanto, regista che con l’action ha già una certa familiarità visto che si è occupato di Nobody 2, uscito nel 2025.

Accanto al protagonista il cast schiera nomi come Jeremy Irons e Yara Shahidi, e il primo trailer diffuso lascia intuire una storia decisamente più cupa e ambiziosa rispetto al predecessore. Non si tratta di un semplice ritorno in scena, insomma, ma di una vera e propria resa dei conti per il personaggio interpretato da Statham.

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La trama di The Beekeeper 2 e i volti del cast

In The Beekeeper 2 Adam Clay si trova davanti alla missione più complicata della sua vita. L’organizzazione dei Beekeepers, quella stessa rete segretissima di cui faceva parte, si ribella e prova a prendere il controllo del governo. A quel punto il protagonista viene trascinato di nuovo nella mischia e costretto ad affrontare proprio chi lo ha trasformato nell’uomo che è diventato. Un conflitto che quindi tocca da vicino le sue origini, più che un nemico esterno da abbattere.

Tra le new entry spicca Pom Klementieff, volto noto per aver interpretato Mantis nell’Universo Cinematografico Marvel e Paris negli ultimi capitoli di Mission: Impossible. Torna invece Jeremy Irons, ancora una volta nei panni di Wallace Westwyld, l’ex direttore della CIA che conosce bene i meccanismi dei Beekeepers e sa cosa si muove all’interno di quella organizzazione ultrasegreta. La sua presenza garantisce una certa continuità con il film originale, mentre l’arrivo della Klementieff aggiunge un elemento fresco a un gruppo di interpreti già solido.

I numeri del primo film e la strategia di Amazon MGM Studios

La scelta di proseguire la saga non arriva certo per caso. Il primo Beekeeper ha incassato circa 140 milioni di euro in tutto il mondo e su Rotten Tomatoes vanta un punteggio del pubblico pari al 92%. Numeri che lo collocano tra i titoli recenti più popolari della filmografia di Jason Statham, e che hanno spinto i produttori a puntare con decisione su un secondo capitolo.

A crederci più di tutti è Amazon MGM Studios, che aveva già curato la distribuzione del primo film negli Stati Uniti e che per il sequel ha sborsato circa 43 milioni di euro pur di assicurarsi i diritti a livello mondiale. Un investimento consistente, che dice parecchio sulle aspettative riposte nel progetto e sulla fiducia nel richiamo del suo protagonista.

Con The Beekeeper 2 lo studio continua anche a ritagliarsi uno spazio nelle sale spagnole. Il primo capitolo in Spagna era stato distribuito da Diamond Films, mentre adesso sarà la stessa Amazon MGM Studios a portare il sequel nei cinema del Paese. Il primo film distribuito direttamente dallo studio sul mercato spagnolo è stato Verity, dopo che per altri titoli come Project Hail Mary la distribuzione era stata affidata a Sony Pictures.

Fonte: TecnoAndroid