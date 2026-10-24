Garmin Fenix 9 e Fenix 9 Pro, arriva YouTube Music offline

Chi possiede un Garmin Fenix 9 o un Fenix 9 Pro ha da oggi un motivo in più per lasciare lo smartphone a casa durante l’allenamento. YouTube Music è infatti comparsa nell’elenco delle applicazioni compatibili con i due orologi, che al momento del debutto sul mercato non potevano contare sul servizio musicale di Google. Un’assenza piuttosto evidente, soprattutto per chi era abituato a usarlo già sui modelli precedenti della casa e si era ritrovato, con il nuovo acquisto al polso, senza la propria app di riferimento.

YouTube Music arriva sui due smartwatch di punta di Garmin

L’applicazione si scarica direttamente dal Connect IQ Store, il negozio digitale di Garmin, dove entrambi gli orologi figurano ora tra i dispositivi supportati. Nessuna procedura complicata quindi. Basta cercarla e installarla come qualsiasi altra app pensata per i wearable dell’azienda, senza passaggi aggiuntivi o configurazioni particolari.

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Il funzionamento ricalca quello già visto sugli altri modelli del marchio. Non si tratta di streaming vero e proprio ma del download di brani e podcast nella memoria interna dell’orologio. Una volta salvati, i contenuti si possono ascoltare collegando un paio di cuffie Bluetooth, anche quando il telefono non è a portata di mano. C’è però un requisito da tenere presente, perché per usare l’app serve un abbonamento a pagamento a YouTube. Senza la sottoscrizione, in pratica, l’orologio non può fare granché con il servizio di Google.

La compatibilità arriva con qualche settimana di ritardo rispetto al lancio dei due smartwatch, avvenuto ad agosto. Fino a poco tempo fa YouTube Music risultava infatti incompatibile con la serie Fenix 9, nonostante fosse disponibile da tempo sugli orologi più datati. L’app è approdata su Garmin nel 2024 e chi ha al polso un Fenix 7 o un Epix la utilizza ormai da oltre due anni. Una situazione un po’ curiosa, con i dispositivi più vecchi meglio serviti di quelli appena arrivati nei negozi.

Musica offline e memoria raddoppiata

Sul fronte dello spazio di archiviazione i nuovi Fenix 9 e Fenix 9 Pro fanno un bel passo avanti. La memoria interna è salita fino a 64 GB, una capienza che secondo le indicazioni di Garmin basta per ospitare circa 7.000 brani. Tradotto in termini pratici, si tratta di una libreria musicale decisamente ampia da portare sempre con sé, senza dover scegliere con troppa attenzione cosa tenere e cosa cancellare.

Il trasferimento dei contenuti avviene tramite rete WiFi e, una volta completato, tutto resta salvato sull’orologio. La musica offline è così pronta per l’ascolto anche in assenza di qualsiasi connessione, un dettaglio che fa la differenza per chi preferisce allenarsi con il solo orologio al polso e un paio di auricolari nelle orecchie.

Con l’arrivo dell’app di Google cresce anche il numero dei servizi musicali disponibili sui due modelli. Dal lancio di agosto gli orologi erano già compatibili con Spotify, Deezer e Amazon Music, e YouTube Music diventa così la quarta piattaforma a bordo. Una scelta più ampia, insomma, che permette a ciascuno di restare fedele al servizio che già usa sul telefono. Nell’attesa dell’aggiornamento, alcuni acquirenti si erano arrangiati come potevano, ripiegando sulle prove gratuite di Spotify Premium pur di avere la propria musica sul polso.

Fonte: TecnoAndroid