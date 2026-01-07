Xbox Game Pass, ecco i giochi di gennaio 2026

Si aprono le danze per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi, in particolare per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. In queste ultime ore sono stati infatti svelati i nomi dei videogiochi che saranno rilasciati sul catalogo per il mese di gennaio 2026. Si tratta di ben 11 titoli che saranno distribuiti sul catalogo nel corso di questo mese.

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Xbox Game Pass, ecco i nomi dei videogiochi in arrivo sul catalogo questo mese

Sono stati da poco rivelati i nomi dei videogiochi in arrivo a gennaio 2026 sul catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, si tratta di ben 11 nuovi titoli che saranno distribuiti nel corso di queste settimane. Sono state rivelate anche le tempistiche d’uscita. Vediamoli qui di seguito.