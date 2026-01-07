Xbox Game Pass, ecco i giochi di gennaio 2026

Si aprono le danze per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi, in particolare per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. In queste ultime ore sono stati infatti svelati i nomi dei videogiochi che saranno rilasciati sul catalogo per il mese di gennaio 2026. Si tratta di ben 11 titoli che saranno distribuiti sul catalogo nel corso di questo mese.
Xbox Game Pass, ecco i nomi dei videogiochi in arrivo sul catalogo questo mese
Sono stati da poco rivelati i nomi dei videogiochi in arrivo a gennaio 2026 sul catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, si tratta di ben 11 nuovi titoli che saranno distribuiti nel corso di queste settimane. Sono state rivelate anche le tempistiche d’uscita. Vediamoli qui di seguito.
- Brews & Bastards (disponibile su Cloud, console e PC): è disponibile dal 6gennaio 2026, per tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Little Nightmares Enhanced Edition (disponibile su Cloud, handheld, console e PC): è disponibile dal 6 gennaio 2026, per tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Atomfall (disponibile su Cloud, console e PC):è disponibile da oggi 7 gennaio 2026 con Game Pass Premium
- Lost in Random: The Eternal Die (disponibile su Cloud, console e PC): è disponibile da oggi 7 gennaio 2026 con Game Pass Premium
- Rematch (disponibile su Cloud, console e PC): è disponibile da oggi 7 gennaio 2026 con Game Pass Premium
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (disponibile su Cloud, console e PC): è disponibile da oggi 7 gennaio 2026 con Game Pass Premium
- Final Fantasy (disponibile su Cloud, console e PC): in uscita l’8 gennaio 2026 per gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Star Wars Outlaws (disponibile su Cloud, console e PC): in uscita il 13 gennaio 2026 per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (disponibile su Cloud, console e PC): in uscita il 15 gennaio 2026 per gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Resident Evil Village (disponibile su Cloud, console e PC): in uscita il 20 gennaio 2026 per gli abbonati a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- Mio: Memories in Orbit (disponibile su Cloud, console e PC): in uscita il 20 gennaio 2026 per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass