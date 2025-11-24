Xbox Full Screen Experience arriva sugli handheld Windows 11

Microsoft continua a spingere sul gaming portatile e introduce una novità che farà felici i possessori dei sempre più diffusi handheld Windows 11, ossia Xbox Full Screen Experience. Si tratta di un’interfaccia pensata per essere usata come una vera console portatile, capace di trasformare qualsiasi device Windows compatibile in un sistema di gioco immediato, pulito e più intuitivo.

Un’interfaccia “console-like” su dispositivi portatili

Fino a oggi l’esperienza Xbox su Windows passava quasi interamente dall’app tradizionale, pensata soprattutto per PC desktop e notebook. Su handheld come ROG Ally, Legion Go o MSI Claw, però, l’interfaccia risultava meno pratica: troppe finestre, menu da cliccare, interazioni non ottimizzate per l’uso in mobilità o con controlli fisici.

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Xbox Full Screen Experience nasce proprio per colmare questo gap. La nuova modalità si avvia in automatico al lancio dell’app Xbox e presenta una dashboard a tutto schermo, più semplice, più leggibile e soprattutto progettata per il gaming da divano o da viaggio. I controlli sono ottimizzati per la navigazione con stick e pulsanti, così da far sembrare l’handheld molto più vicino a un prodotto “console ready”.

Navigazione più intuitiva e accesso rapido ai giochi

L’interfaccia è organizzata come quella di una console dedicata con:

titoli giocati di recente in primo piano;

accesso diretto alla libreria Game Pass;

suggerimenti, offerte e giochi consigliati;

gestione immediate del profilo e delle impostazioni principali.

Tutto è progettato per ridurre al minimo l’uso del touchscreen o del mouse virtuale, una delle criticità più segnalate dagli utenti dei dispositivi portatili Windows.

Pensato anche per i produttori hardware

Non è solo un aggiornamento software: Xbox Full Screen Experience permette ai produttori di handheld di integrare avvio automatico, tasti dedicati e overlay personalizzati, facilitando la creazione di dispositivi che si comportano sempre più come una Xbox portatile non ufficiale.

Per Microsoft è una mossa strategica: il mercato dei PC da gaming portatili sta crescendo rapidamente, trainato da Game Pass e dalla possibilità di giocare in cloud. Rendere Windows più “console-friendly” significa rafforzare l’ecosistema Xbox senza lanciare un nuovo hardware.

Disponibilità immediata

L’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti Windows 11 che utilizzano la versione più recente dell’app Xbox. Non richiede configurazioni particolari: basta aggiornare, avviare l’app e la modalità Full Screen verrà proposta direttamente.