Xbox Cloud Gaming, prime tracce di un piano gratuito con annunci

Microsoft potrebbe essere pronta a lanciare un piano gratuito per Xbox Cloud Gaming supportato dalla pubblicità. Le prime tracce di questa mossa sono già state avvistate da alcuni utenti e sviluppatori. Si tratta di un cambio di strategia che potrebbe rendere il cloud gaming accessibile a una platea molto più ampia. Così, si potrebbe espandere la base di utenti ben oltre chi ha già un abbonamento Xbox Game Pass.

La novità, emersa da schermate di anteprima e riferimenti nel codice dell’applicazione, suggerisce che Microsoft sta testando un livello di accesso gratuito in cui i giochi vengono distribuiti via streaming con inserzioni pubblicitarie integrate. In pratica, gli utenti potrebbero avviare sessioni di gioco senza pagare un abbonamento. Tuttavia, vedrebbero annunci, cioè un modello già utilizzato da altre piattaforme di intrattenimento per rendere gratuite esperienze normalmente a pagamento.

Al momento i dettagli sono parziali e non ufficiali: non è ancora chiaro quanti titoli saranno disponibili in questa modalità, quali tipi di annunci verranno mostrati, né come verrà gestita l’esperienza pubblicitaria (per esempio prima o dopo le sessioni di gioco, oppure durante pause naturali). I riferimenti scoperti indicano però che Microsoft sta lavorando a componenti di monetizzazione pubblicitaria direttamente all’interno dell’interfaccia di Xbox Cloud Gaming. Questi componenti saranno sia su PC sia su dispositivi mobili.

Microsoft sta (probabilmente) mettendo alla prova un piano d’abbonamento gratuito per Xbox con l’aiuto delle pubblicità

Per Microsoft, una versione gratuita con pubblicità potrebbe avere diversi vantaggi. Primo, abbassare la barriera d’ingresso al cloud gaming, che oggi richiede un abbonamento Game Pass Ultimate e una connessione internet stabile. Secondo, attirare nuovi giocatori verso l’ecosistema Xbox. In un secondo momento, incentivarli a passare a piani a pagamento per accedere a una libreria più ampia. Inoltre, potrebbero voler le funzionalità aggiuntive come salvataggi nel cloud avanzati, sessioni offline o risoluzioni superiori.

Una strategia simile è già stata vista in altri settori dell’intrattenimento digitale: servizi di streaming video e musica, ad esempio, offrono alternative gratuite supportate da pubblicità fianco a fianco a piani premium. Portare lo stesso modello nel gaming in cloud non è semplice. Infatti, l’esperienza di gioco deve rimanere fluida e coinvolgente, anche con annunci inseriti. Tuttavia, questo potrebbe trasformare il modo in cui le persone scoprono e provano i giochi.

Per ora Microsoft non ha confermato ufficialmente il lancio di un piano gratuito con pubblicità, né ha annunciato date precise. Le tracce emerse sono però sufficienti per indicare che i test sono in corso. Inoltre, l’idea ha preso piede all’interno dei team di sviluppo.

Se la funzionalità verrà resa pubblica, aspettati che il debutto avvenga gradualmente, con test limitati a gruppi ristretti di utenti o a mercati selezionati, prima di una diffusione più ampia. In ogni caso, il semplice fatto che un piano gratuito con pubblicità sia in fase di esplorazione conferma che Microsoft sta ripensando la sua offerta di cloud gaming in chiave più aperta e flessibile. Si tratta di un segnale interessante per tutti gli appassionati che vogliono provare i giochi in streaming senza un abbonamento fin da subito.