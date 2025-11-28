X: possibile acquistare i nomi utente in disuso

La nota piattaforma di proprietà di Elon Musk ha avuto un’idea che risulta alquanto singolare, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare un’ottima iniziativa, stiamo parlando di un marketplace degli Handles, ovvero un market pensato per rimettere in circolazione alcuni nomi utenti ormai inattivi da diverso tempo ma assolutamente molto desiderati, stiamo parlando ad esempio di nomi corti e privi di qualsiasi numero dopo le lettere o anche nomi decisamente singolari e avvincenti che magari possono risultare particolarmente utili a chi vuole attirare l’attenzione, nello specifico si tratta di un programma al quale avranno accesso però solo alcuni utenti, ovvero quelli facenti parte dei programmi: Premium Business (40 dollari al mese) e Premium Plus (200 dollari al mese).

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Come si struttura

Nello specifico gli handles in vendita saranno suddivisi in due macro categorie che saranno ovviamente caratterizzati da caratteristiche diverse e prezzi diversi: