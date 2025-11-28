X: possibile acquistare i nomi utente in disuso

La nota piattaforma di proprietà di Elon Musk ha avuto un’idea che risulta alquanto singolare, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare un’ottima iniziativa, stiamo parlando di un marketplace degli Handles, ovvero un market pensato per rimettere in circolazione alcuni nomi utenti ormai inattivi da diverso tempo ma assolutamente molto desiderati, stiamo parlando ad esempio di nomi corti e privi di qualsiasi numero dopo le lettere o anche nomi decisamente singolari e avvincenti che magari possono risultare particolarmente utili a chi vuole attirare l’attenzione, nello specifico si tratta di un programma al quale avranno accesso però solo alcuni utenti, ovvero quelli facenti parte dei programmi: Premium Business (40 dollari al mese) e Premium Plus (200 dollari al mese).
Come si struttura
Nello specifico gli handles in vendita saranno suddivisi in due macro categorie che saranno ovviamente caratterizzati da caratteristiche diverse e prezzi diversi:
- Priority: questa categoria annovera praticamente tutti i nomi utente non più utilizzati da diverso tempo, quindi parliamo anche di nomi semplici senza numeri o sigle interamente scritte come nome utente, gli utenti potranno mettersi in coda per acquistare questi account e poi utilizzarli come preferiscono, il tutto ovviamente avverrà solo previa verifica da parte di un algoritmo automatico collegato alle API di X che una volta completata in caso di esito positivo, permetterà all’utente di acquistare l’account.
- Rare: all’interno di questa categoria, ad assoluta discrezione di X, se erano presenti tutti quei nomi assolutamente particolari e non comuni o magari di grande impatto culturale che dunque sono assolutamente iscrivibili alla categoria dei più desiderati da parte della community, questi nomi non saranno acquistabili in modo normale ma verranno rilasciati sottoforma di drop, di conseguenza non saranno venduti costantemente ma solo a cadenza specificata direttamente da X, tra l’altro per poter accedere a questa vendita sarà necessario disporre di un invito.