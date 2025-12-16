X arriva sulla Home e sulla schermata di blocco di iOS con nuovi widget

Con l’ultimo aggiornamento per iOS, X compie un passo atteso da anni e introduce finalmente una serie di widget pensati per la schermata Home e per la schermata di blocco. Una novità che amplia la presenza dell’app all’interno del sistema operativo Apple e punta a rendere più immediato l’accesso alle informazioni senza dover aprire ogni volta l’applicazione.

Sulla schermata Home debutta un unico widget, chiamato “X News Highlights”. È disponibile in tre dimensioni diverse, così da adattarsi ai vari layout di iPhone, e mostra una selezione dei titoli di tendenza sulla piattaforma. L’obiettivo è offrire una panoramica rapida dei temi più discussi del momento, trasformando la Home in un punto di accesso diretto alle notizie che circolano su X, senza passare dal feed completo.

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I widget per la schermata di blocco

Le novità più interessanti riguardano però la schermata di blocco. Qui X mette a disposizione diversi widget, sia in formato compatto sia in versione più grande. Tra questi c’è “X Notifications”, che mostra il numero di notifiche non lette, e “X Messages”, dedicato ai messaggi diretti di X Chat, inclusi quelli crittografati.

Accanto a queste opzioni più tradizionali, trovano spazio anche due widget dedicati a Grok, l’assistente basato su AI sviluppato da xAI. Uno permette di aprire rapidamente la chat testuale con l’intelligenza artificiale, mentre l’altro consente di avviare una conversazione vocale con un solo tocco. È un segnale chiaro di come l’AI stia diventando sempre più centrale nell’ecosistema di X, anche a livello di integrazione con iOS.

Un debutto che arriva con anni di ritardo

L’introduzione dei widget colma un vuoto che durava da tempo. Apple aveva mostrato esempi di widget di Twitter già durante il WWDC 2020, in occasione della presentazione di iOS 14, ma quella promessa non si era mai tradotta in una funzione reale. Solo ora, a distanza di circa cinque anni e con il social profondamente cambiato, i widget arrivano davvero.

Questa mossa rafforza l’idea di X come piattaforma per aggiornamenti rapidi e contenuti in tempo reale. Resta però il nodo legato alla qualità delle informazioni: i widget rendono l’accesso più immediato, ma il loro valore dipende inevitabilmente dall’affidabilità e dalla pulizia dei contenuti che scorrono sulla piattaforma.