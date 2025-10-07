X, il social di Elon Musk DOWN in Italia: l’ex Twitter mostra problemi diffusi in queste ore

Mattinata complicata per X, l’ex Twitter di Elon Musk, che da alcune ore sta registrando malfunzionamenti in tutta Italia. Molti utenti segnalano difficoltà nell’accedere al social network da browser, con caricamenti infiniti e il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare”. In diversi casi non è possibile visualizzare la home, pubblicare nuovi post o aggiornare i contenuti.

Sull’app mobile, invece, la situazione sembra più stabile: chi utilizza X su Android o iOS riesce ancora a leggere e scrivere post, anche se in modo saltuario e con tempi di caricamento più lunghi del solito. Per questo motivo molti utenti sono rimasti allarmati, segnalando il tutto in maniera perentoria.

Le segnalazioni e le prime ipotesi sul down di X

Sono passati pochi istanti per cominciare a far capire l’andamento del fenomeno: proprio sul celebre sito Downdetector.it gli utenti hanno provveduto a segnalare la cosa, con centinaia di testimonianze provenienti dall’intero paese. A quanto pare sarebbero le principali città italiane ad aver presentato il picco dei malfunzionamenti, anche se ci sono degli aspetti di cui tenere conto: innanzitutto il problema che sta riguardando X, starebbe affliggendo solo ed unicamente la versione web, in quanto l’applicazione sarebbe rimasta funzionante.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di X o del suo team tecnico, ma tutto lascia pensare a un problema temporaneo ai server. Ovviamente non c’è nulla da escludere, in quanto potrebbe anche essere un intervento di manutenzione che non era previsto nei piani. Qualcuno valuta anche la possibilità che possa esserci un guasto attribuibile alla rete di distribuzione dei contenuti.

Come spesso accade in questi casi, il disservizio potrebbe risolversi nel giro di poche ore. Intanto, gli utenti continuano a segnalare il problema su altre piattaforme, in particolare su Threads e Mastodon, dove l’hashtag #TwitterDown è rapidamente diventato di tendenza.