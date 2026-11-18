Quanto a lungo si possono conservare i dati di monitoraggio dell’AI senza entrare in rotta di collisione con il GDPR? La domanda pesa sempre di più su aziende ed enti che sviluppano o adottano sistemi di intelligenza artificiale, perché due regolamenti europei sembrano spingere in direzioni opposte. Da un lato c’è l’AI Act, che chiede di sorvegliare con attenzione i sistemi considerati più delicati e di tenere traccia del loro funzionamento. Dall’altro c’è la normativa sulla protezione dei dati personali, che fissa limiti precisi alla durata dei trattamenti. Non si tratta di una questione teorica. Chi gestisce queste tecnologie deve capire come muoversi tra obblighi che, letti in modo superficiale, sembrano quasi contraddirsi. In realtà un punto di equilibrio esiste, ma va costruito con metodo e con qualche scelta organizzativa ben ponderata.

Due regole che tirano la corda da lati diversi

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale impone il monitoraggio dei sistemi ad alto rischio. In pratica chi li utilizza o li immette sul mercato deve controllarne il comportamento nel tempo, e per farlo servono informazioni concrete su cosa fa la macchina, quando lo fa e con quali risultati. Proprio per questo la norma prevede una conservazione minima dei log, cioè dei registri che documentano l’attività del sistema. Senza quei registri diventerebbe molto complicato ricostruire un errore, verificare un’anomalia o dimostrare di aver rispettato le regole.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il GDPR però ragiona in un’ottica diversa. Il regolamento sulla privacy limita la durata dei trattamenti e stabilisce che le informazioni personali non vadano tenute più a lungo del necessario. In più riconosce alle persone il diritto alla cancellazione, quello che consente di chiedere la rimozione dei propri dati. Ed ecco il nodo. Se i log contengono informazioni riconducibili a individui, l’esigenza di conservarli per un periodo minimo si scontra con l’obbligo di non trattenerli oltre lo stretto indispensabile e con la possibilità per gli interessati di pretenderne l’eliminazione. Il problema quindi non riguarda la scelta tra una legge e l’altra. Entrambe vanno rispettate contemporaneamente, e la vera difficoltà sta nel trovare una gestione dei dati capace di soddisfare le due esigenze senza sacrificarne nessuna.

Necessità, proporzionalità e termini su misura

La strada per far convivere i due impianti normativi passa da alcuni principi chiave. Il primo è la necessità, ovvero conservare soltanto ciò che serve davvero allo scopo del monitoraggio. Il secondo è la proporzionalità, che invita a calibrare quantità di informazioni e tempi di conservazione in base all’obiettivo perseguito, evitando accumuli inutili o archivi tenuti in vita per pura abitudine.

C’è poi un aspetto più tecnico ma decisivo, quello delle basi giuridiche distinte. Ogni trattamento deve poggiare su un fondamento legale preciso, e l’adempimento degli obblighi previsti dall’AI Act non può diventare una giustificazione generica per usare gli stessi dati anche per altri fini. Separare le finalità significa anche separare le motivazioni che rendono lecito ciascun utilizzo.

L’ultimo tassello riguarda i termini differenziati. Non tutti i dati di monitoraggio dell’AI hanno lo stesso peso dal punto di vista della riservatezza, e per questo le scadenze di conservazione possono cambiare a seconda della loro natura. I dati integrali, quelli che permettono di identificare direttamente una persona, richiedono tempi più stretti. I dati pseudonimizzati, nei quali gli elementi identificativi vengono sostituiti o separati, consentono un margine diverso. I dati anonimi, che non sono più collegabili a nessun individuo, seguono invece una logica propria, con termini distinti rispetto alle altre due categorie.

Fonte: TecnoAndroid