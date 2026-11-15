Wolfenstein 3 in produzione: tornano Blazkowicz e Grace Walker

Dopo anni di voci e ipotesi rincorse dai fan, Wolfenstein 3 è finalmente realtà. Durante le celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox, Bethesda Softworks e MachineGames hanno annunciato in via ufficiale che il nuovo capitolo della storica serie sparatutto è entrato in fase di produzione. Nessun trailer e nessuna immagine di gioco per ora, ma la conferma è arrivata in modo chiaro e senza giri di parole.

A dare la notizia è stata Asha Sharma, CEO di Xbox, con un messaggio pubblicato su X: “Wolfenstein 3 è ufficialmente in produzione presso MachineGames. Una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi e un team che ha svolto un lavoro straordinario nel portarla avanti. Non vediamo l’ora di condividere altro.” Parole brevi ma che bastano a chiudere una lunga attesa, perché il terzo episodio era rimasto per parecchio tempo sospeso tra desideri della community e indiscrezioni mai confermate.

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Il ritorno di B.J. Blazkowicz e del cast storico

Al posto del classico filmato di presentazione, il post di Sharma era accompagnato da una foto piuttosto curiosa. Si tratta di una pagina della sceneggiatura del gioco, che descrive una scena ambientata in una stanza per interrogatori con protagonista B.J. Blazkowicz, l’eroe che da sempre regge sulle spalle l’intera saga. Nello stesso estratto spunta anche Fergus Reid, figura già ben conosciuta da chi ha giocato i capitoli precedenti.

Poco dopo, lo studio ha pubblicato a sua volta uno scatto realizzato durante una sessione di cattura dei movimenti. L’immagine conferma il ritorno di Brian Bloom nei panni di Blazkowicz e di Debra Wilson in quelli di Grace Walker. Due presenze che garantiscono continuità al racconto e che i fan più affezionati accoglieranno sicuramente con favore, visto il peso che questi personaggi hanno avuto nella narrazione della serie.

Una trilogia pensata fin dall’inizio

Per chi segue da vicino lo sviluppatore svedese, l’annuncio non è proprio un fulmine a ciel sereno. Già lo scorso anno, in un’intervista, il direttore dello studio Jerk Gustafsson aveva spiegato che il percorso narrativo di Blazkowicz era stato immaginato fin dal principio come una trilogia. Il team, secondo quanto raccontato da Gustafsson, aveva già pianificato gli eventi del secondo e del terzo capitolo mentre lavorava a Wolfenstein: The New Order. Insomma, la storia aveva una direzione precisa da tempo e mancava soltanto il momento giusto per riprenderla in mano.

Quel momento è arrivato dopo una pausa piuttosto lunga. In seguito all’uscita di Wolfenstein II: The New Colossus nel 2017, il franchise era stato messo da parte mentre MachineGames concentrava le proprie energie su Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Con l’annuncio arrivato in occasione della festa per il compleanno di Xbox, la saga sparatutto torna ufficialmente al centro del lavoro dello studio. Sul nuovo Wolfenstein 3 però non sono ancora stati diffusi dettagli sul gameplay, sulle piattaforme che lo ospiteranno o sulla finestra di lancio.

Fonte: TecnoAndroid