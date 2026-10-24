Amazfit Cheetah 2 Pro al minimo storico: titanio e zaffiro a 343€

Su Amazon Amazfit Cheetah 2 Pro scende al suo minimo storico e passa da 449,90€ a 343,44€, con un taglio del 24% che rende molto più abbordabile uno degli smartwatch da running più completi in circolazione. Non capita spesso di trovare nello stesso orologio una precisione GPS di alto livello, materiali di pregio e un’autonomia che regge davvero. Questo modello ci prova con una ricetta che sulla carta convince parecchio, fatta di cassa in titanio, vetro zaffiro e di un sistema di posizionamento satellitare che ha accompagnato Josh Kerr nel suo record mondiale sul miglio.

Titanio, zaffiro e un GPS che ha fatto la storia

La cassa da 48 mm in titanio Grade 5 pesa appena 45,6 grammi, un dato che sorprende se si pensa alla robustezza garantita dal materiale. Il display AMOLED da 1,32 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel e raggiunge un picco di luminosità di 3000 nit. A proteggerlo c’è un vetro zaffiro pensato per resistere a graffi e urti quotidiani, quelli tipici di chi si allena all’aperto.

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Il vero asso nella manica però resta il posizionamento. Il GPS dual band lavora con sei costellazioni satellitari e sfrutta un’antenna a polarizzazione circolare insieme alla tecnologia Point Dead Reckoning per seguire il tracciato con una precisione quasi chirurgica anche nei contesti più difficili, come le zone urbane piene di grattacieli o i sentieri immersi nel bosco. Con 32GB di memoria interna c’è spazio a sufficienza per le mappe offline, così l’orientamento non si perde nemmeno durante le uscite lunghe in aree senza copertura.

Anche sul fronte della salute la dotazione è ricca. Il sensore BioTracker 6.0 PPG (5PD + 2LED) si occupa della frequenza cardiaca, mentre a completare il quadro arrivano il monitoraggio della saturazione d’ossigeno, l’altimetro barometrico e un nuovo sensore di temperatura cutanea. Proprio quest’ultimo introduce il parametro BioCharge, che serve a valutare quanto il corpo sia pronto ad affrontare la giornata. Non manca poi una torcia LED a doppia modalità con luce bianca e rossa, comoda per farsi vedere e preziosa in caso di emergenza, affiancata dalle funzioni Boost e SOS.

Passando alla parte smart, l’orologio offre Bluetooth 5.3, WiFi a 2,4GHz e NFC per Zepp Pay, che consente di associare fino a otto carte bancarie e pagare direttamente dal polso senza fermare la corsa nemmeno alla cassa. La batteria da 540mAh promette un’autonomia dichiarata fino a 20 giorni, un valore che lo rende adatto anche a chi affronta trasferte o gare di più giorni senza voler pensare continuamente alla ricarica. L’impermeabilità arriva a 5 ATM.

Lo sconto su Amazon e cosa c’è nella confezione

Si tratta di una delle occasioni migliori viste finora per mettere al polso Amazfit Cheetah 2 Pro. Il prezzo cala da 449,90€ a 343,44€ e lo sconto del 24% coincide con il punto più basso mai toccato da questo modello. Parliamo di un risparmio concreto su un orologio sportivo di fascia alta, che di solito si confronta con rivali posizionati su cifre ben più elevate.

La promozione è attiva su Amazon con spedizione rapida e riguarda la versione Titanio. Dato che questi prezzi cambiano con una certa frequenza, conviene non aspettare troppo prima che l’offerta termini. Nella confezione è incluso anche un cinturino in silicone da 20 mm.

Fonte: TecnoAndroid