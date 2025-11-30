Windtre: portabilità con giga illimitati per questi utenti

Ogni utente sicuramente durante l’arco della giornata utilizza la propria promozione telefonica, soprattutto quando non è a casa per poter navigare senza nessun tipo di problema e svolgere le attività che desidera, dal mandare una mail fino a pubblicare una foto sui social network, si tratta ormai di un’attività normale garantita dall’offerta telefonica attivata sul numero di cellulare del consumatore.

Non a caso qui in Italia sono presenti tantissime operatori telefonici che forniscono cataloghi ricchissimi per accontentare le esigenze di tutti i consumatori, nello specifico gli elementi che sicuramente non possono mai mancare sono minuti, SMS e gigabyte di traffico dati, tutti i provider infatti vogliono accontentare la più grossa fetta di utenti possibile e dunque stratificano le proprie promozioni.

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Se fate parte della fetta di utenti che proprio non si accontenta e ha bisogno di navigare senza sosta oggi vi portiamo una promozione lanciata da WINDTRE che garantisce giga senza limiti, l’offerta è dedicata alla portabilità, scopiamo insieme di cosa si tratta.

Giga completamente illimitati

L’offerta in questione ad un costo di 9,99 € al mese vi garantisce la bellezza di gigabyte completamente illimitati, di cui 200 full Speed, con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione ha un costo completamente gratuito e può essere attivata comodamente online, sia in formato sim fisica che eSIM, la promozione però è dedicata solo a coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, nel dettaglio l’elenco completo e il seguente: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Se siete interessati, dunque assicuratevi che il vostro operatore attuale sia compreso all’interno di questo elenco e poi procedete all’attivazione in pochi semplici passi.