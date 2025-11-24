Windtre: la super promozione per portare il numero è online

Tutti noi costantemente durante l’arco della giornata utilizziamo la nostra promozione telefonica per vari motivi, dall’effettuare una semplice telefonata fino al pubblicare una foto sui social quando siamo lontani dal Wi-Fi domestico, l’offerta telefonica infatti è indispensabile per rimanere connessi con la nostra vita digitale, poiché ovviamente svolgere tutto ciò che contempla la nostra routine online ormai è essenziale.

Ogni provider telefonico di conseguenza lancia promozioni, pensate per soddisfare una grossa fetta di utenti e dunque conquistare una corrispondente fetta di mercato, di recente vista la crescente importanza del numero telefonico si stanno facendo strada in modo sempre più importante anche le offerte che garantiscono la portabilità del numero, quest’ultimo infatti rappresenta un elemento altrettanto importante poiché ci permette di sfruttare piattaforme che necessitano di un’autenticazione forte, di conseguenza cambiare numero telefonico ormai è diventato più un fastidio che altro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Se dunque state cercando una nuova promozione telefonica che vi garantisca ottime caratteristiche e allo stesso tempo vi permette di mantenere il vostro numero di cellulare oggi, ve ne portiamo una garantita da Windtre che risulta davvero molto interessante, scopriamola insieme.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione è dedicata a coloro che vogliono effettuare la portabilità e unisce 250 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di 7,99 € al mese con costo di attivazione e costo per la Sim pari a zero, il numero di operatori telefonici supportati per la portabilità è presente all’interno di un elenco che potete consultare direttamente nella pagina ufficiale dedicata all’offerta, una volta verificato che l’operatore sia incluso all’interno di questo elenco potete procedere all’attivazione seguendo gli step indicati, una volta effettuato tutto quanto la pratica si completerà nell’arco di tre o cinque giorni lavorativi necessari per effettuare il passaggio del numero al vostro nuovo operatore.