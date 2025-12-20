Windtre: i giga illimitati facili per tutti con la nuova offerta

Attualmente un elemento assolutamente imprescindibile per ogni utente e la sua promozione telefonica poiché quest’ultima gli permette di sfruttare al pieno delle proprie possibilità il suo smartphone, l’offerta normalmente include minuti, SMS e gigabyte di traffico dati nella classica formula all inclusive, i provider infatti garantiscono tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa in modo da risultare competitivi ma allo stesso tempo di accontentare le esigenze di tutti i consumatori presenti.

I consumatori ovviamente cercano offerte in grado di soddisfare le esigenze e adatte nello specifico anche alle loro possibilità, da una parte abbiamo gli utenti che non vogliono spendere troppi soldi ma che vogliono tutto quello che serve per fare ciò di cui hanno bisogno senza troppi problemi, mentre dall’altra ci sono coloro che ovviamente non vadano spese e vogliono tutto in quantità.

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Oggi WINDTRE ha deciso di unire un po’ le parti lanciando un’offerta davvero incredibile, si tratta di una promozione dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero che garantisce gigabyte di traffico dati completamente illimitati.

WindTre: ecco la nuova offerta

L’offerta di cui vi parliamo oggi alla modica cifra di 9,99 € al mese vi permette di accedere a gigabyte di traffico dati in connessione 5G completamente illimitati alla massima velocità, insieme a questi ultimi abbiamo minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta può essere attivata gratuitamente sul sito ufficiale dell’operatore tinto di arancio a patto di effettuare la portabilità da un operatore virtuale citato all’interno di un elenco presente nella pagina dedicata all’offerta, quindi se siete interessati assicuratevi di avere come operatore di partenza uno tra quelli presenti e poi procedete tranquillamente all’attivazione, potrete scegliere tra una Sim fisica o una Sim elettronica e il tutto verrà completato nell’arco di tre o cinque giorni lavorativi, dopodiché potrete godervi la vostra offerta con traffico dati illimitato senza nessun tipo di problema.