WINDTRE Assicurazioni pensa alla RC Auto con polizze su misura

Le polizze auto potrebbero presto entrare nel catalogo di WINDTRE. Secondo alcune indiscrezioni, l’operatore starebbe valutando il lancio di nuove soluzioni pensate per chi guida, nell’ambito delle attività di WINDTRE Assicurazioni. Sarebbe un passo ulteriore per un’azienda che da tempo non si limita più alla telefonia e che oggi si presenta come realtà multiservizio, con un’offerta che spazia dalle connessioni all’energia fino appunto al comparto assicurativo.

Va detto subito che si tratta di voci non ancora confermate in via ufficiale. Il progetto però appare coerente con la strada intrapresa dall’operatore negli ultimi anni, durante i quali ai servizi di telecomunicazione si sono aggiunti prodotti appartenenti ad altri settori. L’assicurazione auto rappresenterebbe quindi un tassello in più in una strategia di diversificazione già avviata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

WINDTRE Assicurazioni e l’ipotesi RC Auto

Il cuore dell’eventuale novità riguarda il settore automobilistico. L’obiettivo sarebbe proporre ai consumatori nuove coperture, e tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la commercializzazione della RC Auto, cioè la polizza di Responsabilità Civile obbligatoria per far circolare i veicoli nei casi previsti dalla normativa. Su questo punto, comunque, i contorni sono ancora piuttosto sfumati.

Non è escluso nemmeno che il pacchetto possa andare oltre la semplice copertura obbligatoria. Il progetto potrebbe infatti includere altre garanzie assicurative rivolte agli automobilisti, anche se al momento non circolano dettagli su quali tutele potrebbero essere previste.

Un elemento interessante riguarda la possibile impostazione delle offerte. L’operatore potrebbe puntare su proposte personalizzate, costruite tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e delle esigenze del singolo cliente. Un approccio su misura, insomma, più che una formula standard uguale per tutti.

Chi potrà sottoscrivere le nuove polizze e come

Diversi aspetti pratici sono ancora tutti da chiarire. Non si sa per esempio se le future soluzioni saranno riservate ai già clienti WINDTRE oppure aperte anche a chi non utilizza i servizi di telefonia dell’operatore. Una differenza tutt’altro che marginale, perché cambierebbe parecchio il bacino di potenziali interessati.

Lo stesso discorso vale per le modalità di sottoscrizione. Le polizze potrebbero passare dalla rete dei negozi WINDTRE, dai canali digitali oppure da entrambi, ma anche su questo fronte mancano indicazioni precise.

C’è poi la questione del modello assicurativo vero e proprio, forse la più tecnica ma anche quella che conta di più. Il ruolo che WINDTRE Assicurazioni potrebbe ricoprire nella distribuzione delle coperture per auto non è ancora definito. Una delle strade possibili è quella dell’intermediazione, con la vendita di prodotti realizzati grazie ad accordi con una o più compagnie partner. In alternativa l’operatore potrebbe scegliere altre soluzioni commerciali.

Il punto merita una precisazione. Una polizza venduta con il marchio WINDTRE non comporterebbe per forza l’assunzione diretta del rischio assicurativo da parte dell’operatore, che in quel caso agirebbe da distributore lasciando la gestione delle coperture alla compagnia coinvolta.

Le informazioni raccolte indicano comunque un concreto interesse dell’azienda per il mercato delle assicurazioni auto, che andrebbero ad affiancarsi agli altri servizi già proposti. Al momento però non risultano confermati né il nome di un eventuale partner assicurativo né una data ufficiale di lancio, e per conoscere disponibilità, caratteristiche e condizioni delle nuove polizze servirà una comunicazione ufficiale da parte di WINDTRE.

Fonte: TecnoAndroid