Starshield limitato in Ucraina: l’ordine sarebbe di Elon Musk

Sarebbe stato Elon Musk in persona a ordinare di limitare Starshield, la versione militare di Starlink utilizzata dall’esercito ucraino. È quanto emerge da una nuova ricostruzione diffusa martedì 20 ottobre 2026, che attribuisce la scelta direttamente all’imprenditore e smentisce, almeno in parte, la versione circolata pochi giorni prima. Una differenza che può sembrare un dettaglio ma che in realtà cambia parecchio il quadro, perché sposta la responsabilità da un soggetto all’altro e riapre una domanda che in Ucraina pesa moltissimo: chi decide davvero come e quanto funziona una rete satellitare in tempo di guerra.

Il nodo sta proprio qui. Starshield non è il servizio che milioni di persone conoscono per navigare su internet da zone isolate, ma la sua declinazione pensata per l’uso militare. Ed è questa la variante su cui fanno affidamento le forze armate di Kiev. Parlare di un suo ridimensionamento significa quindi toccare uno strumento che sul campo ha un ruolo concreto, non certo una questione da addetti ai lavori.

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Starshield limitato in Ucraina: due versioni a distanza di cinque giorni

La parte più curiosa della vicenda riguarda la sequenza delle ricostruzioni. Appena cinque giorni prima dell’ultima rivelazione, infatti, un’altra versione dei fatti indicava come responsabile la Casa Bianca. In pratica la decisione di frenare il servizio sarebbe arrivata dall’amministrazione americana e non dal miliardario. Ora invece il racconto cambia direzione e mette al centro la volontà personale di Musk, descritto come colui che avrebbe dato l’ordine di limitare Starshield.

Due letture così diverse, uscite a così poca distanza l’una dall’altra, rendono la vicenda tutt’altro che lineare. Da una parte c’è l’ipotesi di una scelta politica presa ai vertici di Washington, dall’altra quella di una decisione presa da un singolo imprenditore che controlla un’infrastruttura strategica. Non sono sfumature. Nel primo caso si parlerebbe di una linea di governo, nel secondo di un potere enorme concentrato nelle mani di una sola persona, capace di incidere sulle comunicazioni di un esercito impegnato in un conflitto.

Perché la questione di Starshield conta così tanto

Al di là di chi abbia materialmente preso la decisione, il punto resta la dipendenza delle truppe ucraine da questa tecnologia. Starlink, e nello specifico la sua variante militare, è diventato nel tempo uno degli strumenti su cui le forze di Kiev contano per restare collegate. Proprio per questo ogni notizia su una sua possibile limitazione viene osservata con grande attenzione, perché tocca direttamente la capacità operativa di chi si trova al fronte.

La nuova ricostruzione, puntando il dito su Musk, rimette sotto i riflettori il rapporto tra il proprietario della rete e i suoi utilizzatori militari. Se fosse confermato che l’ordine è partito da lui, si tratterebbe di una scelta presa senza passare dal governo americano, l’esatto contrario di quanto sostenuto meno di una settimana prima. Ed è proprio questo ribaltamento, con la Casa Bianca prima indicata come responsabile e poi di fatto scagionata dalla versione più recente, a rendere la storia di Starshield in Ucraina così delicata.

Per ora sul tavolo ci sono queste due ricostruzioni contrapposte. La più recente, datata 20 ottobre 2026, sostiene che sia stato Elon Musk a ordinare di frenare la versione militare di Starlink in uso all’esercito ucraino, mentre quella precedente, diffusa cinque giorni prima, attribuiva la stessa decisione all’amministrazione di Washington.

Fonte: TecnoAndroid