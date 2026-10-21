Windows 11, risolti i crash di giochi e app causati da KB5124010

Microsoft ha risolto il problema che da qualche settimana provocava crash di giochi e app su Windows 11 dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5124010, cioè l’update di anteprima distribuito a settembre 2026. Il difetto colpiva in particolare i software che sfruttano la decodifica audio AC3, il formato conosciuto anche come Dolby Digital, e si manifestava in modi diversi a seconda del programma coinvolto. La correzione arriva con il pacchetto di ottobre, ma vale la pena capire come si è arrivati fin qui.

Il pacchetto KB5124010 è un aggiornamento facoltativo, quindi in teoria compare sul PC solo dopo aver cliccato sul collegamento “Scarica e installa”. Questo passaggio manuale ha di fatto limitato il numero di utenti potenzialmente coinvolti. Esiste però un’eccezione importante, perché l’update viene installato in automatico sui dispositivi in cui è attiva l’opzione “Ricevi gli aggiornamenti più recenti non appena sono disponibili”. Chi aveva scelto di restare sempre al passo con le novità si è quindi ritrovato il problema in casa senza fare nulla.

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Cosa succedeva alle applicazioni dopo l’aggiornamento

Quando aveva ammesso l’esistenza del malfunzionamento, circa due settimane fa, Microsoft aveva descritto un quadro piuttosto vario. In alcuni casi l’applicazione non riusciva nemmeno ad avviarsi oppure si chiudeva all’improvviso senza alcun avviso. In altri il programma funzionava regolarmente finché non si utilizzavano determinate funzioni, come la riproduzione di musica. Secondo l’azienda di Redmond i software interessati potevano cambiare da sistema a sistema e includere giochi, lettori multimediali e alcune applicazioni di produttività.

Non tutti però erano esposti allo stesso modo. Molte app moderne che non si affidano alla decodifica audio integrata in Windows 11 per questo tipo di codifica non hanno subito alcuna conseguenza. Anche le applicazioni recenti che continuano a usare il vecchio codec AC3, del resto, spesso includono componenti propri per la decodifica e quindi aggirano il problema alla radice. A soffrire erano soprattutto i programmi che si appoggiavano direttamente al decoder di sistema.

Con un nuovo avviso pubblicato nel pannello dedicato allo stato delle versioni di Windows, Microsoft ha confermato che l’aggiornamento KB5127648, rilasciato con il Patch Tuesday di ottobre 2026, corregge il difetto. L’invito rivolto agli utenti coinvolti è di installarlo sui sistemi con Windows 11 24H2 e versioni successive. L’azienda ha spiegato di raccomandare l’installazione dell’ultimo aggiornamento di sicurezza disponibile, perché contiene miglioramenti importanti e la soluzione a diversi problemi, compreso questo.

Una lunga serie di grattacapi legati all’audio

Quello appena chiuso non è certo il primo inciampo sul fronte sonoro. Negli ultimi anni Microsoft ha dovuto intervenire più volte su problemi audio che coinvolgevano software di vario genere e diversi componenti del sistema operativo.

Un paio di anni fa, per esempio, l’azienda aveva confermato un bug che faceva salire all’improvviso il volume dei giochi al massimo quando si utilizzavano sistemi audio basati su DAC USB. Nello stesso periodo aveva bloccato gli aggiornamenti a Windows 24H2 sui dispositivi con driver Intel Smart Sound Technology (SST) non compatibili, a causa di errori che portavano alla famigerata schermata blu.

A gennaio 2025 era toccato a un altro difetto simile, che causava problemi di riproduzione sui sistemi Windows 11 24H2 dotati di driver per dispositivi audio USB. In quell’occasione Microsoft aveva anche rimosso un blocco preventivo che impediva l’aggiornamento, introdotto perché un’incompatibilità faceva funzionare male cuffie e altoparlanti Bluetooth sui computer con il software di miglioramento audio Dirac. Più di recente, a settembre, l’azienda ha distribuito degli aggiornamenti d’emergenza per sistemare un ulteriore bug che generava malfunzionamenti dell’audio USB dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza KB5124008 e KB5124012 di settembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid