Google Pixel, le foto potrebbero diventare sfondi animati

Google starebbe preparando una nuova funzione per gli sfondi dei Pixel capace di trasformare una semplice fotografia in un breve video da usare come sfondo animato. Gli indizi arrivano direttamente dal codice di un’applicazione riservata agli smartphone della casa di Mountain View e fanno pensare a un passo ulteriore nella personalizzazione della schermata, un terreno su cui l’azienda insiste già da un po’ di tempo con strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Per inquadrare la novità conviene fare un salto indietro a maggio 2025. In quel periodo Google ha dato agli utenti Pixel la possibilità di aggiungere effetti meteo generati dall’IA agli sfondi creati partendo dalle proprie foto. L’idea era tanto semplice quanto divertente. Si poteva scegliere per esempio il ritratto del proprio partner, impostarlo sullo schermo del telefono e poi vederlo sotto una nevicata, inzuppato dalla pioggia, illuminato dal sole o avvolto dalla nebbia. Ovviamente si tratta di precipitazioni finte, ma l’effetto finale riesce comunque a dare vita a un’immagine che altrimenti resterebbe immobile, e può perfino seguire le condizioni meteo della propria zona.

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Come si aggiungono gli effetti meteo agli sfondi Pixel

Quando si usa una foto presa da Google Foto come sfondo del proprio Pixel compare un pulsante dedicato agli effetti. La procedura richiede qualche passaggio ma non è complicata. Per prima cosa bisogna aprire le Impostazioni e toccare la voce Sfondo e stile, poi premere il pulsante che mostra altri sfondi. Nella parte alta della schermata si trova l’opzione per accedere a ulteriori immagini e dalla pagina di selezione basta toccare Foto e scegliere lo scatto che si preferisce. A quel punto, nella schermata di anteprima, si tocca Effetti e in basso si seleziona la voce Meteo. Nell’anteprima successiva la barra inferiore permette di decidere quale tipo di condizione atmosferica mostrare. Per confermare tutto è sufficiente premere il pulsante giallo con il segno di spunta in alto a destra.

Catsmile, il nome in codice del nuovo sfondo animato

Adesso Google sembra pronta ad ampliare ancora le opzioni a disposizione. Analizzando la versione 2026.07.09.978 di Custom Icons, l’app esclusiva dei telefoni Pixel, è saltata fuori una funzione chiamata Animated wallpaper. Nelle stringhe di codice compare anche un nome in codice piuttosto curioso, ovvero catsmile, che lascia spazio a un pizzico di fantasia su cosa ci sia dietro.

Le righe di codice individuate rivelano qualche dettaglio in più sul funzionamento. Tra gli elementi scoperti c’è la notifica che gli utenti vedranno con ogni probabilità mentre il video animato viene generato in background. Altre stringhe indicano che per usare lo strumento servirà una connessione a internet e un’ulteriore porzione di codice suggerisce la presenza di un limite giornaliero ai video animati che ciascuno potrà creare. Nulla garantisce però che Google decida davvero di portare questa funzione sui suoi smartphone, anche se l’idea ha tutte le carte in regola per piacere a chi ama personalizzare il telefono.

Per farsi un’idea di come potrebbe funzionare, il paragone più immediato è con la funzione Da foto a video di Google Foto, che già oggi riesce a trasformare l’immagine statica di un cane in una clip in cui l’animale si muove. In una prova pratica è stato catturato uno screenshot del Pesce pagliaccio, lo sfondo di iOS, e grazie a questo strumento l’immagine ferma è diventata un video dinamico con il pesce che nuotava tra le icone della schermata principale.

Fonte: TecnoAndroid