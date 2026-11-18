Microsoft ha scelto il palco di Ignite per un annuncio che capovolge il modo in cui il software da ufficio è stato usato per decenni. Durante il keynote di apertura il CEO Satya Nadella ha illustrato la visione del nuovo “ecosistema frontier” e ha comunicato la disponibilità generale di Word, Excel e PowerPoint dentro Copilot, che lui stesso ha definito “il nuovo sistema operativo per il lavoro”. Fino a oggi era l’applicazione ad attirare l’attenzione, con l’assistente di turno (il vecchio Clippy ne è il simbolo) a fare da spalla. Con le nuove integrazioni di Copilot succede l’esatto contrario. Sono gli agenti a guidare, mentre i programmi diventano componenti aggiuntivi al servizio del loro lavoro. Il tutto poggia su un livello di conoscenza aziendale che ricava il contesto da email, riunioni, calendari, chat e file.

Gli utenti possono quindi creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nell’assistente, e i file restano modificabili nelle rispettive applicazioni Office. Si tratta di un passo concreto verso la riprogettazione di Copilot annunciata a settembre, che ora diventa in parte disponibile per tutti insieme ad agenti autonomi e nuovi strumenti di governance.

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Autopilot, Work IQ e il lavoro condiviso con gli agenti

La novità più ambiziosa si chiama Copilot Autopilot, da non confondere con Windows Autopilot. Microsoft lo descrive come un agente persistente e proattivo per la produttività personale. In pratica è un agente di intelligenza artificiale autonomo, basato sul cloud, a cui affidare intere responsabilità e non soltanto singoli compiti. Può essere autorizzato a operare tra servizi come posta e calendario e a portare a termine ciò che rientra nel suo ruolo. La fatturazione sarà a consumo tramite i Copilot Credits, ma i prezzi definitivi non sono ancora stati comunicati.

Al keynote è arrivata anche la disponibilità generale di Microsoft IQ, una piattaforma di intelligenza che ospita Work IQ, il livello di contesto che aiuta gli agenti a comprendere comunicazioni, relazioni e attività in corso di un’azienda. Nadella lo ha presentato come forse il database più prezioso di un’organizzazione perché “ha una comprensione profonda delle persone, delle loro relazioni con altre persone, delle email, delle riunioni, delle chat e dei progetti che compongono tutto il tessuto del lavoro”. Spetterà comunque ai reparti IT delle singole imprese stabilire se concedere agli agenti l’accesso a documenti interni e messaggi.

C’è poi Copilot Workspaces, un ambiente collaborativo già accessibile tramite il programma di accesso anticipato Frontier. Presto sarà possibile portarvi dentro anche i propri agenti Autopilot. “Finora le interazioni con l’AI sono state quasi sempre in solitaria” ha spiegato Nadella. “Workspaces le trasforma in un’esperienza davvero multigiocatore, dove persone e agenti lavorano verso un obiettivo comune con un contesto condiviso”.

La fiducia secondo Nadella e il conto della spesa in token

Il terzo pilastro dell’ecosistema, accanto ad ambizione umana e intelligenza, è la fiducia, ed è stato affrontato in modo piuttosto inatteso. “L’allineamento è sfuggente, la comprensione meccanicistica di questi modelli è sfuggente. Come si può avere fiducia in una tecnologia così potente? Per definizione non si può” ha ammesso Nadella. Lontano dai toni trionfali soliti, il CEO ha riconosciuto che i modelli non possono governarsi da soli e ha indicato come soluzione la separazione tra l’intelligenza fornita e l’autorità concessa. Ogni agente Autopilot avrà un identificativo unico, gli amministratori potranno limitarne i permessi o bloccarlo del tutto, ogni attività verrà registrata per la revisione umana e per alcune azioni potrà essere richiesta un’approvazione esplicita. L’efficacia di queste salvaguardie contro errori, comportamenti anomali o esposizione dei dati andrà però dimostrata sul campo.

Sul fronte degli standard è nata la AI Transparency Initiative, che coinvolge oltre 40 grandi aziende tra cui Adobe e Mastercard per definire regole aperte e condivise su governance e sicurezza. Si amplia inoltre Agent 365, il pannello di controllo per gestire gli agenti negli ambienti aziendali, affiancato da Agent 365 Business Analytics. Nadella lo ha paragonato a “un sistema ERP dell’uso dell’AI” che permette di vedere cosa genera la spesa in token e collegarla ai risultati. Microsoft ha precisato che le ore di lavoro risparmiate vengono stimate da un modello e non misurate direttamente. Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business, ha comunque rivendicato che “tutto ciò che si fa con Claude o ChatGPT si fa meglio con Copilot, spendendo meno”.

Spazio ridotto, invece, per il disservizio della settimana precedente che aveva bloccato Exchange Online e Teams in tutto il mondo. “La scorsa settimana ci ha ricordato quanto sia cruciale l’infrastruttura digitale” ha detto Nadella, aggiungendo di sapere che c’è ancora lavoro da fare. L’azienda ha anche richiamato il suo piano per un’infrastruttura AI che mette al centro le comunità, in risposta alle crescenti preoccupazioni sui nuovi data center.

Fonte: TecnoAndroid