Il presidente Donald Trump vuole impedire alle aziende americane di costruire data center all’estero, oppure in alternativa colpirle con una “tassa enorme” se decidessero di andare avanti comunque con i loro progetti fuori dai confini. Una presa di posizione arrivata a sorpresa, e lo ha ammesso lo stesso Trump, che non ne aveva ancora parlato né con il suo gabinetto né con i propri consiglieri. Proprio lui, che da tempo spinge per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

“Stanno facendo così tanti soldi che non sanno cosa farne”, ha detto il presidente riferendosi ai colossi del settore. Secondo Trump gli americani dovrebbero trattare con gli hyperscaler che vogliono insediare le loro strutture nelle comunità locali, visto che queste aziende potrebbero contribuire ad abbassare costi e tasse. “Hanno un sacco di soldi. Prendeteli”, ha aggiunto senza troppi giri di parole.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Trump contro i data center all’estero: comunità sempre più esigenti e moratorie in crescita

A dire il vero diversi Stati e amministrazioni locali si sono già mossi in questa direzione. Una cittadina della Pennsylvania ha stilato un elenco di 43 richieste precise da soddisfare prima di approvare un data center per l’AI, mentre lo Stato di New York ha raccomandato ai comuni di pretendere un investimento a favore della comunità pari a circa 900.000 euro per ogni megawatt. Qualche sviluppatore ha accettato di stare al gioco. Uno ha offerto circa 9.000 euro a ogni nucleo familiare in cambio del via libera al suo impianto, e SpaceX di Elon Musk sta acquistando 418 abitazioni vicine al suo principale centro dati dedicato all’intelligenza artificiale.

Per molti cittadini però la questione resta spinosa. Le misure a favore dei centri dati proposte nelle recenti elezioni di metà mandato sono state sonoramente bocciate, e le moratorie sui data center hanno già superato quota 500 in tutto il Paese. Per chi costruisce, insomma, portare avanti nuovi progetti sul suolo americano sta diventando sempre più complicato.

Il nodo Cina e i limiti del potere presidenziale

Dietro l’idea di vietare le strutture oltreoceano potrebbe esserci la Cina. I laboratori cinesi di intelligenza artificiale hanno infatti sfruttato una falla nella normativa statunitense che consente loro di inviare dati verso centri all’estero equipaggiati con chip di cui è vietata l’esportazione in Cina, come i Blackwell di Nvidia e i futuri Vera Rubin. “Non permettiamo ai data center di andare in altri Paesi perché la Cina se li prenderà tutti, e non lasceremo che accada”, ha dichiarato Trump.

Per chiudere questa scappatoia la Camera dei Rappresentanti ha approvato a gennaio 2026 il Remote Access Security Act, noto come RASA, che però da allora è rimasto bloccato al Senato. Anche il Bureau of Industry and Security sta lavorando per arginare il fenomeno, e Nvidia ha già avvertito i propri clienti che i loro acquirenti dovrebbero essere per almeno il 51% non cinesi per evitare rischi legali.

Poi c’è la questione di come l’amministrazione possa davvero applicare la sua tassa. Il Congresso è l’unico organo federale con il potere costituzionale di imporre tributi, e con il partito d’opposizione che controlla sia la Camera sia il Senato la Casa Bianca avrebbe vita doppiamente difficile nel far passare le proprie priorità legislative senza concessioni pesanti.

Sovranità dei dati e latenza, i rischi per le big tech

Resta infine il tema della sovranità dei dati. Le società statunitensi costruiscono infrastrutture all’estero anche perché alcuni governi impongono che le informazioni dei propri cittadini restino all’interno del territorio nazionale. Se Washington dovesse procedere con il divieto, le grandi aziende tecnologiche americane rischierebbero di perdere questi mercati.

C’è poi un aspetto tecnico da non sottovalutare. Tenere tutti i server negli Stati Uniti significherebbe una latenza più alta e tempi di risposta più lenti, rendendo più complicato servire in modo efficiente i clienti che si trovano dall’altra parte del mondo.

Fonte: TecnoAndroid