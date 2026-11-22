Con oltre tre milioni di copie vendute in accesso anticipato, Wardogs è diventato uno dei casi più interessanti tra gli sparatutto recenti e ha portato sotto i riflettori Bulkhead, studio britannico che negli anni ha cambiato sede una decina di volte nei dintorni di Derby. Dietro il successo c’è una storia fatta di inizi zoppicanti, un lancio finito male e un riacquisto dello studio arrivato quasi all’ultimo momento.

Tutto parte nel 2014 da una piccola bugia. Joe Brammer, cofondatore dello studio, stava per laurearsi e voleva fare videogiochi da quando a 11 anni modificava Battlefield. Decise così di candidarsi al neonato programma ID@Xbox, che permetteva agli sviluppatori alle prime armi di proporsi a Microsoft per ottenere un kit di sviluppo per Xbox One e un abbonamento a Unreal Engine. Nel modulo dichiarò di aver lavorato per parecchie realtà, Lionhead compresa. Oggi ricorda divertito che nella prima lista di studi ammessi comparivano CryTek, Sumo Digital e lui.

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Dagli enigmi al disastro di Battalion 1944

Con alcuni compagni di corso Brammer realizzò Pneuma: Breath Of Life, un rompicapo in prima persona nello stile di Myst. Lui stesso oggi lo definisce pessimo e ammette che uscirebbe massacrato se arrivasse adesso sul mercato. Era però il primo gioco in Unreal Engine 4 su Xbox One e Epic lo mise in mostra in tutti i suoi stand. In sei mesi incassò circa 400.000 sterline, abbastanza per avviare un nuovo progetto e fondare ufficialmente lo studio.

Il passo successivo fu The Turing Test, altro puzzle in prima persona. Il metodo era molto pratico. Il team costruì tutto il gioco in versione grezza con un centinaio di enigmi, poi lo fece provare agli studenti di un college locale chiedendo di valutare difficoltà e divertimento di ogni livello. Gli enigmi vennero quindi messi in fila seguendo quei voti e ambientati su un’astronave.

Durante le pause pranzo però la squadra giocava a Call Of Duty 2 e Splinter Cell: Blacklist, e stanca del genere puzzle si buttò su Battalion 1944, sparatutto ambientato nella Seconda guerra mondiale pensato per chi rimpiangeva i vecchi COD. Dopo un Kickstarter riuscito e con Square Enix come editore, il gioco arrivò in cima alle classifiche di Twitch grazie ai più grandi streamer. Il giorno dell’uscita, raggiunti 12.345 giocatori, tutto crollò. Il backend girava su Google App Engine e qualcuno in Google aveva fissato proprio quel numero come limite arbitrario di utenti. Mentre il team chiamava Google, TimTheTatman provava invano a entrare nei server in diretta. A questo si aggiunse un problema più profondo, perché un titolo così classico non riusciva a tenere i giocatori oltre poche ore. Brammer racconta che all’epoca avevano 24 anni e che qualcuno avrebbe dovuto rinviare il lancio di sei mesi. Fu una ferita che minò la fiducia dello studio ma senza quegli errori, spiega, Wardogs non esisterebbe.

Il riacquisto dello studio e la cultura del crunch

In seguito Bulkhead lavorò con Splash Damage al tormentato Transformers Reactivate, poi cancellato, e a dicembre 2022 venne acquisita proprio da Splash Damage. Il prototipo di Wardogs nacque in quel periodo. Nel 2025 però Tencent vendette Splash Damage tenendosi Bulkhead, e Brammer si ritrovò a cercare partner e investitori per ricomprare lo studio. Arrivò perfino a invitare i dipendenti ad accettare altre offerte di lavoro, ma nessuno se ne andò. Il riacquisto si chiuse a dicembre 2025 e meno di otto settimane dopo arrivò l’annuncio del nuovo gioco.

Da settembre su Steam Wardogs ha superato i tre milioni di copie con una media di oltre 200.000 giocatori contemporanei. Brammer non nasconde che lo studio chiede ai dipendenti di fare crunch e sostiene che a volte, alla vigilia di un lancio che garantisce il lavoro a tutti, l’impegno debba venire prima. Liquida senza mezzi termini chi si lamenta degli straordinari con stipendi da circa 85.000 euro e difende un approccio creativo in cui tutti vengono ascoltati senza che ognuno abbia voce in capitolo. Secondo il designer Howard Philpott chiunque nel team ha fatto qualcosa fuori dalle proprie mansioni.

In cambio lo studio offre bonus e quote societarie, e per tutto il mese di dicembre l’intero team andrà in ferie. Tra i prossimi passi di Bulkhead ci sono un nuovo ufficio a Manchester e altri giochi basati sulla stessa tecnologia FPS.

Fonte: TecnoAndroid