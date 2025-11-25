Windows 11 si trasforma in un sistema operativo agentico

Windows 11 entra in una fase decisiva della sua evoluzione. Microsoft introduce agenti intelligenti che operano al posto dell’utente. Il punto di partenza è la barra delle applicazioni, scelta come spazio centrale per questi nuovi assistenti persistenti. Gli agenti non agiscono più dentro una finestra isolata. Vivono nella taskbar e seguono l’utente in ogni attività. Quando viene assegnato un compito, l’agente si riduce a icona. Da quel momento lavora in background senza disturbare il flusso operativo. Passando il mouse sull’icona si può leggere lo stato dell’attività. L’interazione avviene tramite una finestra fluttuante che compare solo quando necessario.

L’idea è trattenere l’agente nella barra e alleggerire l’interfaccia generale. Microsoft aggiunge indicatori visivi per capire al volo lo stato dei processi. Una spunta verde segnala la fine del lavoro. Un punto esclamativo giallo indica la richiesta di attenzione. Tutte le funzioni restano opzionali e non si attivano senza consenso esplicito. L’utente mantiene quindi il pieno controllo sull’esperienza. Il progetto poggia sul Model Context Protocol. Questo sistema permette agli agenti di scoprire strumenti e funzioni attraverso un registro locale sicuro.

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Windows 11: nuovi spazi dedicati, funzioni ibride e strumenti intelligenti integrati nel sistema

Microsoft crea un workspace separato per gli agenti. Questo ambiente funge da area controllata dove gli assistenti operano come utenti distinti. La separazione aumenta la sicurezza e limita eventuali errori dei modelli. In parallelo, Copilot entra in Esplora file. L’utente può riassumere documenti o generare bozze senza cambiare applicazione. Le richieste avvengono direttamente dal gestore dei file. Arriva poi Click to Do per i PC Copilot Plus. La funzione trasforma qualsiasi tabella sullo schermo in un foglio Excel. I dati vengono elaborati localmente ma possono passare al cloud per operazioni avanzate.

Questo modello ibrido ritorna nella nuova assistenza alla scrittura. La funzione riscrive testi in qualsiasi campo con modalità offline disponibili sui dispositivi compatibili. Outlook introduce riassunti automatici per le conversazioni lunghe. Word genera testo alternativo per le immagini usando l’IA. Windows migliora anche la dettatura vocale con un sistema più fluido e preciso. L’approccio locale-cloud compare anche nei PC in cloud di Windows 365. Microsoft combina le funzioni dei dispositivi fisici con quelle disponibili tramite streaming remoto. Per chi gestisce sistemi arrivano novità di sicurezza. BitLocker ottiene accelerazione hardware su dispositivi futuri. Windows riceve inoltre strumenti interni simili a Sysmon. Arriva anche un rinnovamento di Windows Hello e una gestione più diretta delle passkey moderne.