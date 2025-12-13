Windows 11 si aggiorna con novità sicurezza e funzionalità dicembre 2025

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Microsoft inaugura il mese di dicembre 2025 con due novità per l’ecosistema Windows 11, rilasciando contemporaneamente nuove funzionalità visibili all’utente e importanti correttivi infrastrutturali che agiscono dietro le quinte. Da un lato l’attenzione si concentra sull’aggiornamento opzionale KB5070311, una preview che anticipa diverse novità software ma che richiede cautela: come spesso accade con le versioni di anteprima, il pacchetto porta non solo miglioramenti ma anche alcuni bug tecnici. Fortunatamente per una delle problematiche emerse è già stata individuata una soluzione temporanea di facile applicazione.

Aggiornamenti dinamici per ambiente di recupero

In aggiunta, il colosso di Redmond ha distribuito un set di aggiornamenti dinamici fondamentali per lo stato di salute a lungo termine del sistema operativo. Questi pacchetti, spesso ignorati perché privi di nuove interfacce o app, sono vitali per l’integrità del processo di installazione e recupero. L’intervento mira a potenziare il Windows Recovery Environment, noto anche come Safe OS, e a correggere i file binari che gestiscono il setup di Windows.

L’obiettivo è garantire che, in caso di ripristino o reinstallazione, il sistema non perda componenti essenziali come i pacchetti lingua o le cosiddette Features on Demand, categoria che nella versione 24H2 include elementi come VBScript. Questi aggiornamenti lavorano silenziosamente in background ma risultano cruciali quando gli utenti devono affrontare scenari di emergenza come un sistema che non si avvia correttamente o necessita di reinstallazione completa.

Versioni interessate e modalità installazione

Gli aggiornamenti di recupero, identificati dal codice KB5071844, sono destinati esclusivamente a Windows 11 versioni 24H2 e 25H2, oltre che alla controparte server Windows Server 2025. Resta esclusa la versione 23H2, che ha ormai terminato il suo ciclo di vita ufficiale e non riceve più aggiornamenti di funzionalità, solo patch di sicurezza critiche fino alla data di fine supporto definitivo.

Microsoft ha semplificato al massimo la procedura di adozione: mentre l’update con le nuove funzioni KB5070311 è opzionale e richiede installazione manuale se gli utenti vogliono testare in anteprima le novità, le patch per l’ambiente di ripristino verranno scaricate e integrate automaticamente tramite Windows Update. Resta comunque possibile il download manuale dal catalogo ufficiale per amministratori IT che necessitano di integrare le patch nelle immagini di sistema prima del deployment su parchi macchine aziendali.