Windows 11, l’update KB5124010 manda in crash giochi e app

Un aggiornamento facoltativo di Windows 11 sta provocando crash improvvisi in alcuni giochi e programmi, e la conferma arriva direttamente da Microsoft. Al centro della vicenda c’è il pacchetto KB5124010, distribuito il 22 settembre, che coinvolge la decodifica audio integrata nel sistema operativo e in particolare il decoder Dolby AC3. Il risultato è piuttosto fastidioso perché applicazioni che fino al giorno prima giravano senza intoppi possono chiudersi all’improvviso, senza alcun preavviso.

Non si tratta però di un difetto che colpisce indistintamente tutto il software installato sul computer. Molto dipende dal modo in cui un’applicazione sfrutta le funzioni audio di Windows. Microsoft ha riconosciuto l’anomalia nella documentazione dedicata allo stato delle versioni coinvolte e ha fatto sapere di essere già al lavoro su una correzione, che verrà inclusa in un aggiornamento successivo.

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Quali programmi rischiano le chiusure inattese

Il malfunzionamento riguarda i software che si affidano alla decodifica audio fornita direttamente dal sistema operativo. Quando entra in gioco il componente difettoso, il gioco o il programma smette semplicemente di funzionare invece di proseguire. Ed è proprio qui che la faccenda si complica, perché un arresto del genere a prima vista sembra legato al singolo titolo, ai suoi file oppure ai driver installati sulla macchina. Difficile, insomma, risalire subito al vero colpevole.

Il problema non riguarda soltanto la release più recente. Tra le edizioni interessate Microsoft indica infatti Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2. Il filo comune non è quindi la versione utilizzata ma il pacchetto che ha introdotto il comportamento anomalo. Chi ha installato quell’aggiornamento può trovarsi nella stessa situazione a prescindere dall’edizione presente sul proprio PC.

Un indizio utile arriva dal momento in cui sono comparsi i blocchi. Se un videogioco o un’applicazione che sfrutta parecchio l’audio di sistema ha cominciato a chiudersi dopo gli ultimi aggiornamenti, il collegamento con questo bug diventa plausibile. Questo però non basta per considerarlo automaticamente responsabile di ogni singolo arresto, anche perché Microsoft non attribuisce a questa causa tutti i crash segnalati dagli utenti.

Gli altri problemi di Windows 11 26H2 e la correzione in arrivo

La documentazione ufficiale mostra che l’ecosistema Windows 11 26H2 sta facendo i conti con diversi intoppi distinti. Tra quelli già registrati compaiono anomalie legate all’audio USB, alla gestione di alcuni dispositivi collegati a domini aziendali e al caricamento del desktop in determinati ambienti virtualizzati. Sono casi con caratteristiche differenti, da tenere separati rispetto al difetto che colpisce giochi e applicazioni.

Sul fronte della soluzione, Microsoft ha spiegato che il rimedio arriverà con un futuro aggiornamento di Windows. Nel frattempo l’azienda continua a raccogliere informazioni sul comportamento dei programmi coinvolti e aggiorna con regolarità la pagina dedicata ai problemi noti. Per chi usa il computer per attività importanti, quella pagina rappresenta il riferimento più affidabile per capire se un malfunzionamento è già stato riconosciuto oppure va ancora verificato.

La vicenda spinge anche a un approccio più cauto verso gli aggiornamenti facoltativi. Installare subito ogni pacchetto disponibile può portare correzioni e migliorie, ma espone pure a incompatibilità che non erano emerse durante la distribuzione. Su una macchina pensata soprattutto per il gaming o per il lavoro con applicazioni multimediali, seguire l’evoluzione degli avvisi ufficiali aiuta a prendere decisioni più consapevoli in attesa della correzione promessa da Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid