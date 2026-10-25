Windows 11, l’app Foto unisce OneDrive e iCloud in una galleria

Chi conserva le proprie immagini un po’ ovunque, tra la memoria del computer, OneDrive e iCloud, troverà finalmente un po’ di ordine nella nuova app Foto di Windows 11. Microsoft ha infatti deciso di riunire queste tre librerie in un’unica galleria unificata, consultabile senza dover saltare da un programma all’altro o perdersi tra cartelle e sottocartelle.

L’aggiornamento è già in distribuzione per gli iscritti al programma Windows Insider, mentre il rilascio per tutti è previsto entro la fine dell’anno. Chi fa parte del circuito di test può quindi provarlo fin da subito senza particolari problemi, ed è una buona notizia soprattutto per chi ha un archivio fotografico sparpagliato su più servizi. C’è poi un aspetto che va oltre la semplice comodità. Per anni l’ecosistema Apple e quello di Microsoft hanno convissuto con parecchio attrito, e vedere Redmond pensare concretamente a chi usa sia un PC Windows sia un iPhone è un segnale interessante.

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Come funziona la galleria unica con OneDrive e iCloud

La configurazione richiede un paio di passaggi preliminari, niente di complicato comunque. Prima di tutto bisogna attivare il backup della fotocamera nell’app OneDrive per iOS o Android, poi occorre seguire la procedura indicata da Apple per configurare iCloud su Windows. Completata questa fase, gli scatti provenienti dai tre archivi compaiono tutti insieme nella stessa schermata, senza distinzioni tra quelli salvati sul disco e quelli custoditi nella nuvola.

Da lì le possibilità di gestione sono parecchie. All’interno della galleria unificata le immagini si possono ordinare per data, raccogliere in album oppure rintracciare scrivendo una descrizione testuale di ciò che si sta cercando. In alternativa è possibile filtrarle in base alle persone ritratte, una funzione comoda quando la raccolta conta migliaia di fotografie. Microsoft sottolinea inoltre che le foto rimangono accessibili anche offline, un dettaglio tutt’altro che secondario per chi si trova spesso a lavorare senza connessione.

Editor riscritto da zero e visualizzatore più rapido

Le novità non si fermano all’organizzazione della libreria. L’editor fotografico integrato nell’app Foto è stato completamente ricostruito e ora si avvia il 25% più velocemente rispetto alla versione precedente. Gli strumenti sono stati suddivisi in quattro categorie, ovvero Ritaglia, Migliora, Ripara e Stilizza, così da rendere più immediato trovare la funzione giusta senza dover frugare tra menu e sottomenu.

Ci sono poi due migliorie tecniche che meritano attenzione, anche se a prima vista possono sembrare piccole. La prima riguarda la conservazione della qualità HDR durante il ritocco, la seconda il supporto nativo ai formati HEIC e WebP, che adesso possono essere modificati e salvati direttamente senza passare per conversioni forzate.

Anche il visualizzatore di Windows 11 ha ricevuto ottimizzazioni concrete. In generale si apre il 15% più rapidamente, mentre i file HEIC, quelli che gli iPhone generano come impostazione predefinita, si caricano fino al 30% più in fretta. Debutta infine il supporto ai file SVG, il formato vettoriale impiegato spesso per loghi e icone.

Fonte: TecnoAndroid