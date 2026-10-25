Roborock Saros 20 Flow Complete al minimo storico su Amazon: 999€

Il nuovo Roborock Saros 20 Flow Complete scende a 999€ su Amazon e tocca il suo minimo storico, un prezzo che raramente si vede per un top di gamma di questo livello. Parliamo di un robot alto appena 8,98 cm, capace di aspirare con 36.000 Pa di potenza e di lavare i pavimenti con acqua portata a 100°C. Sembra roba da catalogo premium e in effetti lo è, solo che il modello è arrivato da pochissimo sul mercato italiano e il suo costo è già calato in modo deciso. Così uno dei dispositivi pensati per togliere di mezzo le pulizie domestiche per settimane diventa molto più accessibile.

Roborock Saros 20 Flow Complete, sottile e potente

Il primo dettaglio che salta all’occhio è il profilo ultrasottile da 8,98 cm, ottenuto grazie al sistema di navigazione RetractSense. Il modulo LiDAR si alza negli spazi aperti per mappare l’ambiente a 360° e poi si ritrae quando il robot si infila sotto i mobili bassi, mantenendo comunque una visuale posteriore di 100°. A questo si aggiunge AdaptiLift Traverse 3.0, la tecnologia che permette di superare soglie e dislivelli fino a 8,8 cm. È un limite che in passato metteva in difficoltà i robot con torretta fissa.

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Per quanto riguarda l’aspirazione il motore HyperForce da 36.000 Pa lavora insieme alla spazzola DuoDivide e a due spazzole laterali sollevabili. Il risultato è un doppio sistema antigroviglio che si comporta bene con capelli e peli di animali, con un tasso di raccolta dichiarato del 100% sui pavimenti duri.

La novità più interessante però riguarda il lavaggio. Il sistema SpiraFlow 2.0 utilizza un rullo alimentato da 16 ugelli pressurizzati, con una velocità che arriva a 240 giri al minuto e una pressione fino a 15 N. Il riconoscimento RGB basato sull’intelligenza artificiale capisce su che tipo di superficie si trova il robot e regola da solo il flusso d’acqua, mentre il rullo lascia il 30% di tracce bagnate in meno rispetto alla generazione precedente. Quando incontra un tappeto si solleva di 15 mm per concentrarsi sull’aspirazione, lungo i bordi invece si estende di 44 mm e pulisce fino a 10 mm dalla parete.

La stazione RockDock e le funzioni smart

Gran parte del lavoro sporco lo fa la stazione RockDock, che gestisce in autonomia ogni passaggio. Lava il rullo con acqua calda a 100°C, lo asciuga a 63°C, riempie il serbatoio, dosa il detergente e svuota la polvere. In pratica il robot può andare avanti fino a 65 giorni senza che nessuno debba metterci mano.

A bordo c’è anche Reactive AI, il sistema in grado di riconoscere oltre 300 tipi di ostacoli, affiancato da una fotocamera utile per tenere d’occhio gli animali domestici. Sul fronte della casa connessa il Saros 20 Flow Complete è compatibile con Matter, Alexa, Siri e Google Home. La batteria da 6.400 mAh consente di coprire fino a 200 m² con un solo ciclo, una superficie più che sufficiente per la maggior parte delle abitazioni.

Il prezzo più basso visto finora per il top di gamma Roborock

Il listino ufficiale di Saros 20 Flow Complete è fissato a 1.499€, ma su Amazon il robot si trova ora a 999€. Lo sconto del 33% porta il dispositivo al prezzo più basso registrato finora per questo modello, un taglio netto rispetto al costo di partenza che rende avvicinabile uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più completi e avanzati in circolazione in questo momento.

La promozione riguarda la colorazione nera. Al momento il prodotto risulta disponibile, anche se le scorte potrebbero esaurirsi in fretta vista la richiesta.

Fonte: TecnoAndroid