Call of Duty Modern Warfare 4: doppio Prestigio per l’endgame

Infinity Ward ha scelto di puntare con decisione sul multiplayer e ha annunciato il doppio sistema di Prestigio che accompagnerà i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 4 nelle fasi più avanzate dell’esperienza competitiva. Si tratta di una novità pensata in modo esplicito per chi vive gli sparatutto soprattutto nella dimensione PvP, quella fatta di arene affollate, scontri tra giocatori in carne e ossa e partite che si susseguono una dopo l’altra senza sosta.

Il momento scelto per la comunicazione non sembra casuale. L’annuncio arriva infatti sull’onda dell’entusiasmo generato dall’anteprima della Campagna di Modern Warfare 4, accolta con un successo che ha evidentemente dato slancio allo studio. Dopo aver mostrato il lato narrativo del gioco, il team ha spostato lo sguardo verso l’altra anima del pubblico, quella che magari porta a termine la storia in fretta e poi si dedica per mesi alle modalità online, a caccia di sfide sempre nuove.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un Prestigio sdoppiato per chi punta all’endgame

Il cuore della novità riguarda l’endgame, ovvero tutto ciò che accade quando la progressione ordinaria è ormai alle spalle e serve un motivo concreto per continuare a scendere in campo. È proprio in questa fase che entra in gioco il Prestigio, un meccanismo che i fan della saga conoscono bene e che nel nuovo capitolo assume una forma doppia. Infinity Ward lo ha presentato come l’elemento destinato a caratterizzare l’esperienza di lungo periodo nelle arene multiplayer, quella su cui la community trascorre la maggior parte del proprio tempo. La scelta di raddoppiare il sistema va letta nell’ottica dichiarata dallo sviluppatore, cioè venire incontro alle esigenze degli appassionati di sparatutto competitivi. Chi gioca in modo costante tende a raggiungere presto i limiti della progressione tradizionale, e un percorso articolato su due livelli punta proprio a offrire obiettivi più ampi e duraturi. Per i giocatori più assidui significa avere a disposizione una struttura pensata appositamente per loro, invece di ritrovarsi con poco da fare una volta raggiunto il tetto massimo.

Il multiplayer di Modern Warfare 4 al centro della scena

Con questa mossa il nuovo Call of Duty conferma quanto il comparto online resti uno dei pilastri dell’intero progetto. Se la Campagna ha attirato l’attenzione di chi cerca un racconto cinematografico, il doppio sistema di Prestigio parla invece la lingua di chi misura il proprio valore partita dopo partita, scalando classifiche e livelli. Due pubblici diversi, che Modern Warfare 4 prova a soddisfare con proposte calibrate su misura.

L’annuncio di Infinity Ward si inserisce quindi in una strategia di comunicazione che alterna le diverse componenti del gioco, mettendo in risalto di volta in volta un aspetto differente. Dopo la vetrina dedicata alla parte narrativa, ora è il turno del multiplayer e della sua progressione avanzata, con il Prestigio che si prepara a diventare il traguardo principale per chi intende spremere fino in fondo l’esperienza competitiva. Lo studio ha già illustrato come funzionerà questo doppio percorso, che rappresenterà l’ossatura dell’endgame nelle arene PvP del nuovo capitolo della serie.

Fonte: TecnoAndroid