Digitale terrestre, nuova lista canali: Rai in conflitto LCN

Il digitale terrestre cambia ancora volto a distanza di pochissimi giorni dall’ultimo intervento. La piattaforma ha infatti aggiornato di nuovo la sua lunga lista canali e chi vuole ritrovare tutte le novità al posto giusto, secondo la nuova numerazione LCN nazionale, deve avviare subito una ricerca automatica dei canali dal proprio televisore o decoder. Senza questo passaggio la sintonizzazione rischia di restare ferma alla versione precedente.

Nelle prime posizioni la situazione resta quella che il pubblico conosce bene. Dal tasto 1 al 9 si trovano Rai 1, Rai 2, Rai 3 con la TGR regionale, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Le posizioni dalla 10 alla 19 sono riservate alle emittenti locali, mentre dal 20 in avanti compaiono 20Mediaset HD, Iris HD, Rai 5, Rai Movie, Cielo, 27Twentyseven HD, TV2000 e LA7CINEMA.

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Conflitti di numerazione e canali tematici

Un dettaglio salta subito all’occhio. Alcune reti Rai risultano in conflitto LCN con sé stesse, segno che lo stesso canale viene ricevuto da più trasmettitori. Succede con Rai 4 al numero 21, con Rai Premium al 25 e con Rai News 24 al 48. In questi casi il televisore chiede di solito quale versione assegnare al tasto principale, mentre l’altra finisce in una posizione alternativa.

Scorrendo la parte centrale della lista si incontra una ricca offerta di canali tematici. Per i più piccoli ci sono Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!. L’informazione è affidata a Sky TG24 al 50 e a TGCOM24 HD al 51, mentre gli appassionati di sport possono contare su Rai Sport, SPORTITALIA HD e SUPERTENNIS. Non mancano le radio in versione video come RTL 102.5, RADIO 105, R101 TV, Deejay TV HD e RadioItaliaTV, che chiude il primo blocco al numero 70. Subito dopo, solo per la Valle d’Aosta, trovano spazio France 24 HD, RTS Un HD e TV5 MONDE EUROPE alle posizioni 75, 76 e 77.

Dal 4K alle radio, fino ai test di LA7

Al numero 101 compare Rai 4K, seguito da una serie di duplicati delle reti generaliste tra il 103 e il 109. Il blocco che parte dal 120 ospita invece moltissime emittenti minori come GOLD TV ITALIA, TELECAMPIONE, PADRE PIO TV, RADIO KISS KISS TV e VH1, fino a PRIMAFREE170. Dal 200 si passa a una zona più sperimentale con Test HEVC main10, RaiPlay, Rai Radio 2 Visual e RaiPlay Sound, seguiti da una lunga fila di canali promozionali dedicati a cibo, viaggi, casa e shopping.

Tra il 220 e il 270 l’elenco si allunga ancora con proposte molto diverse fra loro. Ci sono RADIO ROMA NETWORK, MATCH MUSIC, CUSANO NEWS 7, FRANCE 24 al 241, RADIO24TV, Maria Vision, GAMBERO ROSSO, Bike Channel e RDS Social TV, per arrivare a 2Settanta Tv. Più avanti spuntano FANTASFERA, My Plus Tv, Nexum Channel, MALPENSA 24 HD, ITALIAN FISHING TV e NOKEP TV HD. Al 500 si posiziona tivù la guida, mentre dal 501 al 503 le tre reti Rai principali sono indicate come provvisorie. Nello stesso blocco trovano posto AutoMoto al 510 e RTV San Marino al 550.

La sezione dal 701 in poi è dedicata alle radio. Ci sono tutti i canali Rai Radio, dalla 1 alla Tutta Italiana, passando per Isoradio e Radio Kids, poi Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, RADIO VATICANA ITALIA e le numerose declinazioni di RTL 102.5. Chiudono il gruppo Radio Monte Carlo, VIRGIN RADIO e Radio Maria al 789.

Dal numero 801 all’823 si susseguono le edizioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia, compresa la versione in lingua tedesca Südtirol. In coda si trovano RADIO CLASSICA TV, CLASS CNBC, SUPERSIX, CLASS TV MODA e Caccia e Pesca al numero 888, insieme a diversi canali di prova e servizi on demand di LA7, oltre a TV8 News On Demand al 908. L’ultima posizione della lista, la 999, è occupata da LA7CINEMA TEST.

Fonte: TecnoAndroid