Windows 11, la riparazione nascosta che salva file e app

Chi ha già affrontato una reinstallazione completa di Windows conosce bene la trafila: ore passate a rimettere i programmi al loro posto, configurare i driver e recuperare tutte le impostazioni. Eppure Windows 11 include una funzione nascosta capace di riparare il sistema operativo senza cancellare file personali né applicazioni installate, e la maggior parte degli utenti non ne conosce nemmeno l’esistenza. Si tratta dell’opzione che permette di risolvere i problemi sfruttando Windows Update, sistemata con discrezione tra le impostazioni di ripristino.

L’idea è semplice ma efficace. Anziché ripartire da zero, il sistema si occupa di sostituire soltanto ciò che non funziona come dovrebbe, con un approccio decisamente meno drastico rispetto alle soluzioni a cui molti ricorrono quasi per abitudine quando il PC comincia a dare segni di malfunzionamento.

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Dove si trova e come funziona la riparazione

Per raggiungerla basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Sistema e poi in Ripristino. Da quella schermata è sufficiente premere il pulsante per reinstallare subito e Windows scarica autonomamente una versione di riparazione del sistema operativo, applicandola senza bisogno di ulteriori interventi. Nessun documento viene toccato, nessun programma sparisce e anche i driver restano esattamente dove erano.

Al termine della procedura il computer si presenta direttamente alla schermata di blocco, come se nulla fosse accaduto. Non c’è da passare di nuovo per la configurazione iniziale e non serve reinserire account o preferenze. L’unico requisito davvero indispensabile è una connessione internet stabile, perché i file necessari alla riparazione vengono scaricati sul momento e non sono già presenti sul disco.

Cosa la distingue da Reimposta il PC

È proprio qui che emerge la differenza più netta con l’opzione Reimposta il PC, anche quando si sceglie di mantenere i propri file. Quel percorso conserva soltanto i documenti personali salvati sul disco C, ma disinstalla comunque tutto il software di terze parti. In pratica i dati restano, mentre le applicazioni vanno reinstallate una per una.

La riparazione tramite Windows Update segue invece una logica non distruttiva al 100%. Interviene esclusivamente sui file di sistema corrotti o mancanti e lascia intatto tutto il resto, dai programmi ai driver fino alle impostazioni personalizzate. Per chi lavora ogni giorno sul proprio computer, la differenza in termini di tempo risparmiato è notevole.

DISM, SFC e i programmi di pulizia

Va ricordato che Windows 11 dispone già di strumenti di riparazione utilizzabili da riga di comando, come DISM e SFC, che andrebbero provati prima di arrivare a questa soluzione. Chi però preferisce non aprire un terminale trova nella riparazione tramite aggiornamento l’alternativa più comoda e sicura, da tentare prima di passare a misure più pesanti.

Discorso diverso per i tool di pulizia di terze parti. CCleaner e programmi simili possono eliminare file temporanei e occuparsi della manutenzione ordinaria, ma non hanno gli strumenti per diagnosticare o correggere problemi profondi del sistema operativo. La stessa Microsoft sconsiglia l’uso dei pulitori del registro per risolvere i guasti di Windows. Questi software vanno considerati per quello che sono, cioè semplici strumenti di manutenzione di base e non un kit di pronto soccorso per un’installazione compromessa.

Soltanto nel caso in cui la funzione di riparazione tramite Windows Update non riesca a risolvere il problema ha senso valutare un ripristino completo o una reinstallazione pulita. Nella maggior parte delle situazioni, però, questa opzione poco conosciuta di Windows 11 basta a rimettere in sesto il sistema senza costringere a perdere un intero pomeriggio per riportare ogni cosa al suo posto.

Fonte: TecnoAndroid