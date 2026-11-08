Windows 11, il bug del copia e incolla torna con KB5002934

Il copia e incolla ha ripreso a dare problemi su Excel 2016, almeno per una parte degli utenti che ha installato l’aggiornamento di ottobre. È una situazione che lascia una forte sensazione di già visto, perché Microsoft aveva corretto un difetto praticamente identico non molto tempo fa. Il nuovo pacchetto, però, sembra averlo riportato a galla, proprio quando la questione pareva ormai archiviata.

Parliamo di una delle funzioni più elementari e usate in assoluto all’interno di un foglio di calcolo. Chi lavora ogni giorno con tabelle, elenchi e formule si affida a quel comando decine di volte nel giro di poche ore, spesso senza nemmeno pensarci. Quando smette di rispondere come dovrebbe, anche le operazioni più banali diventano lente e frustranti, e il flusso di lavoro si inceppa.

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Il nodo dell’aggiornamento KB5002934

Al centro della vicenda c’è il pacchetto KB5002934, distribuito per Excel 2016 in sostituzione del precedente KB5002665. Ed è proprio qui che la faccenda assume contorni quasi paradossali, perché quest’ultimo conteneva la correzione per il malfunzionamento del copia e incolla. In altre parole, l’update che aveva risolto il problema è stato rimpiazzato da uno nuovo che, almeno in alcuni casi, ha finito per farlo ricomparire.

Il nuovo rilascio, invece di consolidare il lavoro fatto in precedenza, ha generato ulteriori difficoltà. Le criticità emergono in particolare nelle cartelle di lavoro che sfruttano la formattazione condizionale, cioè lo strumento che modifica l’aspetto delle celle in base a determinate regole. Si tratta di una funzione piuttosto diffusa, utile per evidenziare valori, scadenze o anomalie all’interno dei dati, e proprio per questo il problema rischia di toccare parecchi documenti di uso quotidiano.

Il quadro che ne esce è quello di una correzione andata in qualche modo persa nel passaggio da un aggiornamento all’altro. Per gli utenti coinvolti il risultato concreto è il ritorno di un intoppo che sembrava ormai superato, con tutta la scomodità che comporta ritrovarsi davanti a un comando che non risponde più.

Coinvolto solo Excel 2016 e senza alcun avviso

C’è comunque un elemento che circoscrive la portata del problema. Il bug riguarda esclusivamente Excel 2016, mentre le versioni più recenti del programma non risultano coinvolte. Chi utilizza edizioni successive della suite di Microsoft, quindi, non dovrebbe incontrare questo specifico malfunzionamento legato al pacchetto di ottobre.

Per chi invece è ancora fermo alla release del 2016, l’inconveniente può risultare particolarmente insidioso, perché non è sempre immediato accorgersene. Il comando semplicemente non fa il suo dovere, e l’utente potrebbe impiegare qualche istante prima di capire che il contenuto non è stato davvero trasferito dove previsto. Il motivo è legato al modo stesso in cui il malfunzionamento si manifesta: quando il copia e incolla non funziona, Excel non mostra alcun messaggio di errore e non emette nessun segnale acustico.

Fonte: TecnoAndroid