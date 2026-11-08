Piccola era glaciale, l’ipotesi: il freddo favorì il rachitismo

Il raffreddamento climatico della Piccola era glaciale potrebbe aver aumentato il rischio di rachitismo in Europa. È questa l’ipotesi al centro di un filone di ricerca che rilegge la storia sanitaria del continente intrecciando clima e trasformazioni sociali. Secondo questa lettura, la carenza di vitamina D che si registrò tra il Settecento e l’Ottocento non sarebbe figlia di una sola causa ma di due fattori che si sono sommati nello stesso arco di tempo. Da una parte la Rivoluzione industriale, dall’altra il cambiamento del clima.

Si tratta di un’idea che sposta un po’ il punto di vista. Per molto tempo si è guardato a quei due secoli soprattutto attraverso la lente dell’industria, delle città che crescevano e del lavoro che cambiava volto. L’aggiunta della variabile climatica offre invece un quadro più ampio, dove l’ambiente naturale entra a pieno titolo tra gli elementi capaci di incidere sulla salute delle persone.

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Il clima come possibile fattore di rischio

Il cuore della questione sta nel legame tra il raffreddamento europeo e la salute delle ossa. Il rachitismo è una condizione associata proprio alla mancanza di vitamina D, e la tesi è che il calo delle temperature vissuto dal continente in quel periodo possa aver reso questa carenza più probabile. Non viene presentata come una certezza assoluta. Il linguaggio resta prudente e parla di una possibilità, di un rischio che sarebbe cresciuto, non di un rapporto di causa ed effetto dimostrato in modo definitivo.

Questa cautela non è un dettaglio da poco. Quando si lavora su epoche lontane bisogna fare i conti con informazioni frammentarie, e ricostruire con precisione il peso di ogni singolo elemento diventa complicato. Il valore dell’ipotesi sta proprio nel suggerire che la Piccola era glaciale non vada considerata soltanto un capitolo della storia climatica, ma anche un tassello utile per capire come vivevano e si ammalavano gli europei di quei secoli.

Industria e clima, una combinazione sfavorevole

L’aspetto più interessante riguarda la convergenza dei due fenomeni. La Rivoluzione industriale e il cambiamento climatico avrebbero contribuito entrambi alle carenze di vitamina D osservate nell’Europa del Settecento e dell’Ottocento. Non uno contro l’altro quindi, ma due spinte che agivano insieme sulla popolazione nello stesso momento storico.

È proprio questa sovrapposizione a rendere la vicenda degna di attenzione. Le trasformazioni portate dall’industria hanno segnato profondamente la vita quotidiana di milioni di persone, e a esse si sarebbe affiancato un ambiente più freddo. Il risultato, secondo l’ipotesi, sarebbe stato un terreno più favorevole alla diffusione del rachitismo rispetto a quanto sarebbe accaduto con uno solo dei due fattori in gioco.

Lo studio di queste dinamiche aiuta a guardare al passato con occhi diversi, riconoscendo che la salute di una popolazione dipende da un insieme di condizioni che si intrecciano. Il clima, in questa ricostruzione, smette di essere uno sfondo neutro e diventa un protagonista. La conclusione proposta resta quella indicata fin dall’inizio, cioè che la Rivoluzione industriale e il cambiamento climatico potrebbero aver contribuito entrambi alle carenze di vitamina D nell’Europa del Settecento e dell’Ottocento.

Fonte: TecnoAndroid