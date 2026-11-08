Exodus, Jun Aslan cambia volto su richiesta della community

Il protagonista di Exodus è pronto a cambiare aspetto prima del debutto. Gli studi Archetype hanno deciso di rivedere il look di Jun Aslan, l’eroe al centro dell’atteso action GDR spaziale che molti appassionati considerano l’erede naturale di Mass Effect. La decisione è nata da un suggerimento arrivato direttamente dalla community, che a quanto pare è stata ascoltata con attenzione dal team di sviluppo. Il volto conosciuto finora, quello comparso nel trailer presentato alla Gamescom e diventato familiare a chi segue il progetto, lascerà quindi spazio a una versione rinnovata del personaggio.

Un nuovo volto per Jun Aslan in Exodus

A comunicare la novità sono stati gli stessi sviluppatori di Archetype, che hanno pubblicato un filmato di approfondimento dedicato proprio al protagonista. Nel video si vede il nuovo aspetto di Jun Aslan, frutto di un intervento che lo studio stesso descrive come un restyling importante e non come un semplice ritocco estetico. Non si tratta quindi di qualche dettaglio aggiustato qua e là, ma di un aggiornamento pensato per presentare l’eroe in una forma diversa rispetto a quella vista in precedenza.

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Il punto di partenza resta quel trailer della Gamescom che aveva acceso l’interesse attorno al gioco. In quell’occasione era stata svelata anche la data d’uscita di Exodus, un annuncio che aveva attirato parecchi sguardi sul titolo e, di riflesso, sul suo protagonista. Proprio in quel filmato Jun Aslan era stato immortalato con le sembianze che ora verranno modificate. Il personaggio mostrato all’epoca diventa così una sorta di versione preliminare, superata da quella appena presentata dagli sviluppatori.

Il ruolo della community nello sviluppo del GDR spaziale

L’aspetto forse più interessante della vicenda riguarda l’origine della modifica. Il cambio di look non arriva da una revisione decisa a porte chiuse, bensì dalle indicazioni dei giocatori. Su suggerimento della community, infatti, Archetype ha scelto di aggiornare l’aspetto del suo eroe in vista del lancio, dimostrando di voler tenere conto del parere di chi attende il gioco con maggiore curiosità.

In un genere come quello dei giochi di ruolo, del resto, il protagonista è la figura con cui il pubblico trascorre la maggior parte del tempo, ed è comprensibile che il suo volto venga osservato con particolare cura da parte dei fan. Il paragone con Mass Effect, che accompagna Exodus fin dalle prime presentazioni, contribuisce poi ad alzare ulteriormente l’attenzione attorno a ogni dettaglio del progetto, compreso il modo in cui viene rappresentato chi guiderà l’avventura tra le stelle.

Il nuovo Jun Aslan è già visibile nel filmato di approfondimento diffuso dallo studio, che mostra in che modo il personaggio è stato ripensato rispetto alla versione apparsa nel trailer della Gamescom. Sarà proprio questa l’immagine dell’eroe con cui i giocatori si troveranno a esplorare l’universo di Exodus al momento del lancio del GDR spaziale firmato Archetype.

Fonte: TecnoAndroid