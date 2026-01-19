Windows 11 e Patch Tuesday: quando l’aggiornamento crea più problemi

Windows 11 ha iniziato il nuovo anno con una situazione che ormai non sorprende più chi segue da vicino gli aggiornamenti Microsoft. L’ultimo Patch Tuesday, distribuito per migliorare sicurezza e stabilità, ha introdotto un malfunzionamento. In alcuni casi è infatti diventato impossibile lo spegnimento corretto del computer, trasformando il comando di arresto in un semplice riavvio. Il problema non colpisce indistintamente tutti gli utenti, ma si manifesta soprattutto su sistemi configurati con funzioni avanzate di protezione, come Secure Launch, una tecnologia pensata per blindare l’avvio del sistema fin dai primi secondi. Questo dettaglio rende il bug particolarmente fastidioso perché coinvolge ambienti professionali, aziende e organizzazioni che gestiscono dati sensibili e che hanno bisogno di affidabilità costante.

Windows tra soluzioni temporanee e attesa del fix ufficiale

La sensazione diffusa è che Windows continui a mostrare una certa fragilità nella fase di distribuzione degli update, dove correzioni importanti finiscono per introdurre effetti collaterali imprevisti. Per molti amministratori IT non è solo una questione tecnica, ma anche organizzativa. Pianificare gli aggiornamenti diventa più complesso quando ogni ciclo mensile porta con sé il rischio di nuovi problemi. In questo contesto, il Patch Tuesday di gennaio 2026 viene percepito come l’ennesimo esempio di un equilibrio difficile tra sicurezza, velocità di rilascio e controllo qualità.

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Di fronte al problema, Microsoft ha riconosciuto l’esistenza del bug e ha confermato di essere al lavoro su una correzione definitiva. Nel frattempo, gli utenti coinvolti devono affidarsi a soluzioni alternative per spegnere correttamente il sistema. La più semplice consiste nell’utilizzare comandi manuali che forzano l’arresto immediato del computer. Una procedura efficace ma tutt’altro che elegante per chi si aspetta un’esperienza fluida.

A complicare il quadro, sono emerse anche segnalazioni relative a difficoltà nell’uso dell’ibernazione, un’altra funzione importante soprattutto sui portatili aziendali. Anche se non è ancora chiaro se i due problemi siano collegati, il risultato pratico è un ulteriore senso di instabilità. La speranza è che Microsoft riesca a intervenire rapidamente con una patch correttiva, evitando che il problema si trascini per settimane. Nel frattempo, l’episodio rafforza una convinzione sempre più diffusa. Windows resta una piattaforma potentissima e versatile, ma il processo di aggiornamento continua a essere uno dei suoi punti più delicati.