Windows 11: due valori nel Registro eliminano l’attesa delle app

Quando Windows 11 sembra pronto all’uso ma i programmi impiegano un’eternità a partire, il problema spesso non dipende dal computer in sé. Esiste un piccolo intervento nel Registro di sistema che agisce proprio su queste attese: bastano due valori DWORD inseriti nella chiave chiamata Serialize per eliminare i ritardi che Esplora risorse applica alle applicazioni in avvio automatico subito dopo l’accesso. La modifica è semplice, reversibile e alla portata anche di chi non mastica informatica tutti i giorni.

La situazione è piuttosto comune. Si accende il PC, si inserisce la password, il desktop compare quasi all’istante e tutto lascia pensare che la macchina sia già operativa. Poi però le app che dovrebbero aprirsi da sole restano in attesa, a volte per minuti interi. Non si tratta di un guasto ma di un comportamento previsto dal sistema operativo, che rallenta di proposito l’esecuzione dei programmi automatici per dare priorità ad altre operazioni durante le prime fasi della sessione.

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Perché le app si fanno attendere dopo l’accesso

Il responsabile di queste pause è Esplora risorse, il componente che gestisce l’interfaccia di Windows 11. Dopo il login il sistema impone un ritardo ai software configurati per partire con il computer, in modo da non sovraccaricare le risorse mentre la sessione si stabilizza. Sui PC più datati questa scelta può avere un senso, ma su macchine moderne e veloci finisce spesso per tradursi in una perdita di tempo che si poteva tranquillamente evitare.

I risultati di chi ha già provato la modifica parlano chiaro. Un utente ha raccontato di essere passato da circa due minuti e mezzo di attesa a soli trenta secondi, una differenza notevole per chi accende il computer più volte al giorno e vuole trovare subito pronti client di posta, servizi cloud o app di messaggistica.

La procedura passo passo nel Registro

Prima di mettere mano al Registro di Windows conviene sempre procedere con calma, perché si tratta di un archivio delicato. Per aprire l’editor basta premere i tasti Win e R, digitare regedit e confermare. A quel punto occorre spostarsi nel percorso HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer e verificare se è presente la chiave Serialize. Nel caso non ci fosse, si crea facendo clic con il tasto destro sulla cartella Explorer e scegliendo Nuovo e poi Chiave, assegnandole esattamente quel nome.

All’interno di Serialize vanno aggiunti due valori di tipo DWORD a 32 bit. Il primo si chiama StartupDelayInMSec e il secondo WaitForIdleState. Entrambi devono avere come dato il numero 0, che di fatto azzera le attese imposte al caricamento dei programmi. Una volta salvati i valori, è sufficiente riavviare il computer per vedere l’effetto già al successivo accesso.

Come tornare indietro se qualcosa non convince

Il bello di questo intervento è che si annulla con la stessa facilità con cui si applica. Se dopo la modifica il sistema dovesse risultare meno fluido nei primi istanti, magari perché troppe app partono tutte insieme, basta tornare nella stessa posizione del Registro ed eliminare i due valori creati in precedenza oppure l’intera chiave Serialize, se era stata aggiunta per l’occasione. Al riavvio successivo Windows 11 riprenderà a gestire l’avvio dei programmi con i tempi predefiniti.

Fonte: TecnoAndroid