Colesterolo, due particelle legate al rischio residuo di infarto

Abbassare il colesterolo cattivo fino ai livelli raccomandati non sempre basta a tenere lontano il rischio di infarto, e un gruppo di ricercatori svedesi potrebbe aver capito perché. Uno studio condotto alla Chalmers University of Technology ha individuato due tipi di particelle che trasportano grassi nel sangue e che sembrano favorire l’infiammazione e danneggiare i vasi sanguigni con meccanismi diversi dal semplice accumulo di colesterolo nelle arterie. Una scoperta che potrebbe aprire la strada a strategie di prevenzione più mirate.

Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di morte nel mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità provocano quasi 17,9 milioni di decessi ogni anno, e infarti e ictus pesano per oltre l’80% di queste morti. La cardiopatia coronarica nasce quando depositi di grasso contenenti colesterolo si accumulano dentro le arterie che portano sangue al cuore. Ridurre il colesterolo LDL, quello che tutti conoscono come colesterolo cattivo, è una strada collaudata per abbassare le probabilità di un attacco cardiaco. Eppure alcuni pazienti si ammalano lo stesso, anche dopo un trattamento riuscito. Segno che altre particelle in circolo giocano un ruolo tutt’altro che marginale. “Volevamo capire cosa succede oltre l’accumulo di colesterolo nelle pareti delle arterie, se diverse particelle possono danneggiare i vasi in modo diverso e perché il rischio residuo continua a esistere” spiega Jakub Morze, primo autore dello studio e ricercatore postdottorato all’ateneo svedese.

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Non solo LDL, il peso di TRL e Lp(a)

Il colesterolo è una sostanza simile al grasso che serve all’organismo per costruire le cellule e produrre alcune vitamine e ormoni. I guai arrivano quando ne finisce troppo nelle pareti dei vasi, dove si formano le placche. Queste possono restringere le arterie e ostacolare il flusso del sangue, e se una placca si rompe può formarsi rapidamente un coagulo capace di bloccare del tutto il vaso. Da qui l’infarto o l’ictus. Siccome colesterolo e grassi non viaggiano da soli nel sangue, vengono trasportati da particelle specializzate chiamate lipoproteine. Tre grandi classi contengono una proteina di superficie, l’apolipoproteina B, e quando sono troppo numerose possono scaricare colesterolo in eccesso nelle pareti arteriose.

I ricercatori hanno esaminato proprio queste tre famiglie, cioè LDL, TRL e Lp(a). Le LDL trasportano la maggior parte del colesterolo in circolo. Le TRL sono lipoproteine ricche di trigliceridi, una fonte di energia per il corpo, e quando i trigliceridi vengono rimossi i frammenti che restano possono depositare colesterolo nelle arterie. La Lp(a) invece somiglia a una LDL ma contiene una proteina in più, ed è già riconosciuta come fattore di rischio per la cardiopatia coronarica. In un lavoro precedente lo stesso gruppo aveva osservato che contare le particelle dannose era il modo più efficace per prevedere il rischio futuro, e che singolarmente TRL e Lp(a) risultano più pericolose di una particella LDL.

Cosa raccontano le proteine del sangue

Per andare a fondo il team ha usato la proteomica, cioè l’analisi su larga scala delle proteine presenti nei tessuti o nei fluidi corporei. A differenza del DNA, che resta piuttosto stabile, le proteine cambiano in risposta a dieta, stress, invecchiamento e malattie, quindi offrono una fotografia di ciò che accade nell’organismo in quel momento. Gli scienziati hanno analizzato le misurazioni di quasi 3.000 proteine nei campioni di sangue, confrontandole con dati genetici e cartelle sanitarie raccolte nel lungo periodo.

Il risultato più sorprendente riguarda proprio TRL e Lp(a). Pur essendo particelle diverse, mostrano profili proteici molto simili, collegati allo sviluppo successivo della malattia cardiaca. Queste particelle trasportano proteine capaci di richiamare le cellule immunitarie, favorendo l’infiammazione e modifiche nella struttura delle pareti dei vasi. Le LDL invece seguono un’altra strada, con proteine legate soprattutto all’accumulo di colesterolo. “La sovrapposizione tra TRL e Lp(a) è uno dei dati più interessanti, perché suggerisce che queste particelle possano agire sugli stessi processi infiammatori e vascolari” osserva Morze.

Lo studio non ha valutato una nuova terapia né messo a punto un test pronto per l’uso clinico, e serviranno altre ricerche per capire se misurare o colpire questi processi possa migliorare la protezione dall’infarto. “Abbassare il colesterolo LDL resta un pilastro della prevenzione” sottolinea Clemens Wittenbecher, che ha guidato la ricerca ed è professore associato di Medicina e Diagnostica di Precisione alla Chalmers. Il prossimo passo, spiega, sarà verificare se intervenire su questi meccanismi possa rafforzare la prevenzione accanto alle terapie già esistenti.

Fonte: TecnoAndroid