Windows 11, corretto il bug del mouse a scatti nei giochi

Chi gioca su PC e si ritrova con un mouse che scatta all’improvviso, con la visuale che parte per conto suo o con un cursore dal comportamento poco naturale, potrebbe non avere alcun problema con la periferica. Microsoft ha infatti confermato l’esistenza di un bug di Windows 11 in grado di compromettere l’input del mouse in alcuni giochi. La correzione è arrivata con l’aggiornamento di ottobre 2026, che sistema anche decine di vulnerabilità di sicurezza e che quindi conviene installare comunque.

Il pacchetto si chiama KB5127648 e nelle note di rilascio, nella sezione dedicata al gaming, compare una sola riga. Microsoft scrive che l’aggiornamento risolve un problema che poteva causare scatti nell’input del mouse in alcuni giochi. La stessa correzione non era presente nell’aggiornamento facoltativo di anteprima distribuito a settembre.

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Un difetto del sistema operativo, non della periferica

Sul malfunzionamento Microsoft resta piuttosto avara di dettagli. Non è stato chiarito quali titoli fossero coinvolti, quanti utenti abbiano riscontrato il disturbo né quale fosse la causa del bug. Per questo motivo è impossibile stabilire se tutte le segnalazioni di movimenti a scatti dipendessero dallo stesso errore. Negli ultimi mesi molti giocatori hanno lamentato problemi dopo l’installazione di aggiornamenti di Windows e in alcuni casi i fastidi sono rimasti anche dopo aver cambiato mouse o modificato le impostazioni.

Un esempio arriva dal forum Microsoft Q&A, dove a giugno 2026 un utente ha descritto difficoltà nel controllo della telecamera in Star Wars: The Old Republic e Final Fantasy XIV. Aveva provato diverse configurazioni per il suo Logitech G600, sostituito i dispositivi di input ed eseguito un riavvio pulito del sistema. Stando al suo racconto, niente aveva funzionato. Lamentele simili non sono una novità. Già a febbraio 2025 altri utenti dello stesso forum parlavano di movimenti lenti e scattosi su Windows 11 24H2.

Anche su Reddit circolano discussioni recenti dello stesso tenore. Diversi giocatori segnalano una visuale a scatti in The Division 2, nonostante il gioco giri in modo fluido, e ipotizzano cause come la frequenza di polling, i driver o altri componenti hardware. Non è confermato che questi casi siano legati al difetto appena corretto. La nota di Microsoft dimostra però che almeno uno di questi problemi nasceva proprio dal sistema operativo e non dall’hardware.

Come installare la correzione

La soluzione è contenuta nell’aggiornamento di sicurezza KB5127648 datato 13 ottobre 2026, disponibile per Windows 11 nelle versioni 24H2, 25H2 e 26H2. La procedura è semplice. Basta aprire le Impostazioni, entrare in Windows Update, cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti, scaricare e installare KB5127648 se presente e infine riavviare il PC.

Con questo pacchetto la versione 26H2 sale alla Build 26300.9711, la 25H2 alla Build 26200.9711 e la 24H2 alla Build 26100.9711. Se Windows Update non propone il file oppure l’installazione non va a buon fine, l’aggiornamento si può scaricare manualmente dal Microsoft Update Catalog. A chi nota movimenti a scatti durante le partite conviene innanzitutto verificare se la patch sia già stata installata.

Quando il mouse continua a scattare

Anche dopo l’aggiornamento i problemi con il cursore potrebbero non sparire del tutto. Tra le altre possibili cause ci sono driver obsoleti del mouse, delle porte USB o della scheda video, una frequenza di polling molto elevata, interferenze radio con i modelli wireless e anomalie legate alle tecnologie G Sync di Nvidia o Adaptive Sync che agiscono sullo schermo.

Un’altra fonte di guai può essere rappresentata dai dock USB e dai monitor collegati. Già nel 2025 un utente del forum Microsoft Q&A raccontava che il suo mouse funzionava senza intoppi su un portatile Dell, ma diventava scattoso quando il computer veniva collegato a monitor esterni tramite un dock Kensington. Se l’aggiornamento di ottobre non basta, è quindi consigliabile collegare il mouse direttamente al PC, provare porte USB diverse e controllare i driver. Per i modelli senza fili si può anche cambiare tipo di connessione wireless oppure ridurre la frequenza di polling.

Fonte: TecnoAndroid