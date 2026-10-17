Sony BRAVIA 6 da 65 pollici cala a 1.399€ su Amazon: OLED senza chip XR

Un OLED firmato Sony non deve per forza costare quanto un BRAVIA 8 II, e Sony BRAVIA 6 da 65 pollici sembra fatto apposta per dimostrarlo. Su Amazon il televisore scende infatti a 1.399€ contro un listino ufficiale di 1.699€, con un pannello WOLED a 120Hz nativi e quattro porte HDMI 2.1 complete. Si tratta di un modello arrivato da pochi mesi nella gamma Sony 2026, pensato per vedersela con rivali agguerriti come LG C6 e Samsung S90H. Ed è proprio questo posizionamento a rendere la promozione attuale degna di uno sguardo più attento, soprattutto per chi da tempo punta a un OLED del marchio giapponese senza voler arrivare ai prezzi dei modelli di punta.

Niente processore XR, ma il pannello OLED resta

La parte più curiosa di BRAVIA 6 sta in quello che non c’è. Rispetto ai fratelli maggiori manca infatti l’XR Processor, al cui posto lavora il chip MediaTek Pentonic 800, già incontrato su BRAVIA 3 II. È una scelta precisa che consente a Sony di portare la tecnologia OLED in una fascia di prezzo media, senza però sacrificare troppo la qualità dell’immagine. A sostenere il lato visivo ci pensano la tecnologia colore Triluminos Pro e oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti, capaci di restituire neri profondi e un contrasto elevato.

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Sul fronte delle specifiche il quadro è piuttosto ricco. Il pannello è un OLED 4K UHD con frequenza di aggiornamento nativa a 120Hz, compatibile con Dolby Vision, HDR10 e HLG, mentre resta fuori HDR10+. Le quattro porte HDMI 2.1 supportano VRR, ALLM ed eARC, e l’audio da 20W gestisce Dolby Atmos e DTS:X, pur senza la tecnologia Acoustic Surface Audio presente su altri modelli. Il sistema operativo è Google TV con l’assistente Gemini integrato e un microfono direttamente sul telecomando. Completano la dotazione WiFi 6E, Bluetooth, Ethernet e porte USB.

Chi gioca troverà parecchi motivi per prendere in considerazione questo televisore. Tutte e quattro le porte HDMI reggono il 4K a 120fps e il Source Based Tone Mapping, anche se manca la certificazione “Ideale per PS5”. Per chi invece passa le serate tra film e serie TV, l’unico vero compromesso rispetto ai modelli superiori è l’assenza della modalità Studio Calibrated su Netflix e Prime Video. Una rinuncia che però viene bilanciata da un costo decisamente più abbordabile per un OLED di casa Sony.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino per la versione da 65 pollici è fissato a 1.699€, ma sul noto store online la cifra cala a 1.399€. Il risparmio è quindi di 300€, pari a circa il 18% di sconto, una riduzione che abbassa sensibilmente la soglia d’ingresso nel mondo degli OLED Sony. Va notato poi che anche altri venditori presenti sul marketplace propongono importi simili o leggermente inferiori, un segnale abbastanza chiaro del fatto che il mercato si stia assestando su questa fascia per il modello. La promozione su Sony BRAVIA 6 è disponibile direttamente su Amazon, con una disponibilità che può variare nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid