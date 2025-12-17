Wikipedia: ecco cosa hanno cercato di più gli italiani nel 2025

Il 2025 degli utenti italiani su Wikipedia restituisce una fotografia piuttosto chiara di interessi, curiosità e ossessioni collettive. Dai dati diffusi da Wikimedia Italia emergono tendenze che intrecciano sport, religione, musica, informazione e cronaca, confermando il ruolo dell’enciclopedia online come termometro dell’attenzione pubblica. Guardare alle voci più consultate non significa solo fare una classifica, ma capire quali temi hanno realmente catalizzato l’interesse nel corso dell’anno.

In cima alla lista, per il secondo anno consecutivo, si conferma Jannik Sinner, con 3.877.370 visite. Il tennista altoatesino continua a rappresentare un punto di riferimento sportivo e mediatico, trainato dai risultati e da una rivalità ormai centrale nel tennis mondiale. Non a caso, nella top 10 compare anche Carlos Alcaraz, ottavo con oltre 1,8 milioni di accessi, a dimostrazione di quanto il confronto tra i due abbia acceso la curiosità degli appassionati.

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Chiesa e spiritualità al centro dell’interesse

Subito dietro Sinner si collocano temi legati alla Chiesa cattolica. Papa Francesco è la seconda voce più visitata con oltre 3,1 milioni di accessi, seguito da Papa Leone XIV, che supera i 3 milioni. La presenza nella top 10 anche della “Lista dei papi” e di Papa Giovanni Paolo II indica un interesse diffuso non solo per le figure attuali, ma anche per la dimensione storica e istituzionale del papato. Un dato che riflette un 2025 segnato da passaggi delicati e da una forte attenzione mediatica al Vaticano.

Musica, informazione e true crime

Al quarto posto si inserisce Lucio Corsi, protagonista di una crescita improvvisa di popolarità dopo il 75° Festival di Sanremo. Subito dopo compare la Rai, segno che il servizio pubblico resta un punto di riferimento centrale nel dibattito nazionale. Più in basso, ma comunque nella top 10, emergono due voci legate al true crime: Ed Gein e il Delitto di Garlasco. La loro presenza conferma come il racconto del crimine continui ad attirare una quota significativa di lettori.

Nel complesso, la classifica delle voci più cercate su Wikipedia nel 2025 restituisce un’Italia divisa tra grandi personaggi, eventi simbolici e una costante curiosità per storie complesse e controverse, dove sport e spiritualità convivono con spettacolo e cronaca.