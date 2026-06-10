Where Winds Meet arriva su Xbox con vantaggi Game Pass e novità

Where Winds Meet sbarca finalmente su Xbox, e lo fa partendo subito con il piede giusto grazie a una serie di vantaggi pensati per chi è abbonato al Game Pass. L’annuncio arriva da Netease ed Everstone Studio, che hanno scelto di accompagnare il debutto console con qualche sorpresa interessante. Non solo: lo studio ha colto l’occasione per svelare Hidden Mountain, la terza grande espansione in arrivo per il gioco, e per festeggiare un numero che fa una certa impressione: oltre 80 milioni di persone hanno già messo piede in questo mondo dal giorno del lancio.

Un action-RPG che si fa strada nella Cina del X secolo

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Dopo le espansioni “Hexi” e “Imperial Palace”, che hanno fatto bene il loro lavoro, questo action-RPG free-to-play propone di costruire la propria leggenda nella Cina del X secolo. Combattimenti basati su arti marziali ben caratterizzate, armi particolari, e un paesaggio che scorre senza interruzioni: il tutto vivibile in solitaria, in cooperativa oppure buttandosi nel PvP. La versione Xbox non è una semplice conversione, ma è stata pensata davvero per la console. C’è il supporto Smart Delivery, che garantisce in automatico la versione più adatta all’hardware che si possiede, mentre l’interfaccia è stata ridisegnata e i testi ridimensionati per leggere meglio anche stando comodi sul divano, a una certa distanza dallo schermo.

Sul fronte tecnico c’è parecchia roba. Il gioco si appoggia all’upscaling AMD FSR 2 e al supporto HDR completo, con una risoluzione upscaled a 4K su Xbox Series X e a 2K su Xbox Series S. Le ottimizzazioni della memoria servono a tenere il frame rate stabile, sia mentre si esplora sia durante gli scontri più caotici. Per chiudere in bellezza il lancio è stato presentato anche un controller wireless Xbox personalizzato, ispirato a una delle immagini più iconiche del gioco, che richiama l’estetica elegante e letale dell’universo Wuxia.

Hidden Mountain e il bundle riservato agli abbonati

La nuova espansione Hidden Mountain ha l’obiettivo di cambiare le carte in tavola sul versante dell’esplorazione, introducendo un paesaggio tridimensionale verticale a più livelli. In pratica, chi ama curiosare verrà premiato con segreti nascosti e sfide di movimento a ogni altezza. In cima a queste vette si nasconde la setta Mohist, una fazione leggendaria che porterà con sé nuovi misteri, meccaniche di arti marziali più avanzate, dinamiche di gioco inedite e svolte narrative di un certo peso nell’epopea Wuxia.

Per gli abbonati a Game Pass Ultimate c’è poi un bundle esclusivo da non lasciarsi scappare. Nella Fase 1, attiva dal 7 giugno al 23 luglio, si potrà reclamare un pacchetto iniziale piuttosto ricco: 450 Echo Jade, 90.000 Monete, 6 Pietre di Armonizzazione, 3 Pietre di Armonizzazione Grandi, 3 Pillole Cuscino e 3 Melodie Persistenti. Insomma, un buon punto di partenza per chi vuole avventurarsi nel Jianghu senza partire da zero. Il gioco è disponibile da oggi.