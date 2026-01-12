WhatsApp testa le foto di copertina nei profili personali su iOS

WhatsApp non smette mai di lavorare, con l’obiettivo di cambiare sempre le carte in tavola e migliorare la piattaforma. Il 2025 è stato un anno molto ricco per WhatsApp che è riuscito ad aggiornarsi con delle novità pazzesche. Tra i traguardi raggiunti durante lo scorso anno, tra i principali c’è sicuramente l’inserimento delle app native di WhatsApp sia su smartwatch sia su iPad.

Il 2026 deve essere sicuramente all’altezza dell’anno appena passato e dunque WhatsApp è già al lavoro per inserire delle novità davvero incredibili e che piacciano agli utenti. Tra le novità ti potrebbero arrivare a breve, ce n’è una che riguarda in particolare gli utenti che utilizzano iOS e che punta a rimodernare la classica visione del profilo di WhatsApp.

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WhatsApp e i cambiamenti che arriveranno a breve per i profili

Secondo alcune delle indiscrezioni che sarebbero emerse dalle versioni di sviluppo di WhatsApp, la piattaforma sarebbe lavorando all’introduzione di cambiamenti che avranno un impatto positivo sulla caratterizzazione dei profili degli utenti. WhatsApp si starebbe ispirando alla sua versione Business, per portare anche su iOS le foto di copertina sopra l’immagine del profilo.

Il profilo di WhatsApp ha già subito dei cambiamenti recentemente, come la possibilità di introdurre delle note che non sono più solo statiche, ma che possono essere anche dinamiche.

Adesso con questa novità, l’obiettivo di WhatsApp è quello di permettere agli utenti di personalizzare ancora di più il proprio account sulla piattaforma.

Aggiungere una foto di copertina sul profilo e qualcosa che è già presente su altri social network, ma che su WhatsApp potrebbe completare l’account e renderlo visivamente più ricco. Si potranno infatti postare immagini diverse che vadano a rappresentare anche le passioni degli utenti oppure i paesaggi più amati.

Questa nuova funzione andrebbe a confermare in maniera più forte la volontà di WhatsApp di virare verso un’applicazione più personalizzata, soprattutto per quanto riguarda gli account personali degli utenti.