WhatsApp introduce le chat vuote: spazi personali per note, appunti e messaggi senza destinatari

Dopo anni in cui milioni di utenti hanno trovato soluzioni creative per salvare appunti su WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo ha deciso di introdurre ufficialmente una nuova funzione, la “chat vuota”. Si tratta di un gruppo senza partecipanti, utilizzabile come spazio privato, in cui scrivere messaggi, conservare link, creare liste e annotare pensieri personali. La novità è in fase di sperimentazione, attualmente disponibile solo per alcuni beta tester Android che hanno installato l’ultima versione dell’app tramite Google Play Store.

WhatsApp: più libertà per organizzare i gruppi e nuove funzioni in arrivo

Per attivare questa funzione basta premere il pulsante di azione mobile nella schermata principale e scegliere l’opzione per creare un nuovo gruppo. Se l’aggiornamento è presente, WhatsApp mostrerà un messaggio che conferma che l’aggiunta dei partecipanti non è più obbligatoria. Una rivoluzione silenziosa ma significativa, che rende più intuitivo un uso che già moltissimi utenti portavano avanti in modo “artigianale”. Magari aprendo un gruppo con qualcuno, rimuoverlo e ritrovarsi con una chat personale.

L’introduzione delle chat vuote rappresenta anche una risposta a esigenze di gestione più flessibile dei gruppi. Le persone infatti potranno aprire uno spazio in cui iniziare a scrivere e progettare, senza dover subito coinvolgere altri membri. È un’opzione utile, ad esempio, per chi deve organizzare un evento e non ha ancora chiaro chi dovrà partecipare. Così si guadagna tempo e si evita di creare gruppi provvisori o incompleti.

Ma non è tutto. WhatsApp sta lavorando anche su nuove reazioni ai messaggi. Gli utenti potranno selezionare qualsiasi emoji dalla tastiera o scegliere una reazione rapida tenendo premuto sul messaggio. In più, sono in fase di test anche le cosiddette “foto in movimento”. Ovvero scatti che includono alcuni secondi prima e dopo il momento della foto, regalando un effetto dinamico simile a quello dei video. Come detto, niente di tutto ciò è stato rilasciato in via ufficiale, ma si prevede che possa avvenire nei prossimi mesi se i relativi test avranno un esito positivo.