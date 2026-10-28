Xpeng Mona L05 percorre 1.194 km senza soste: il segreto è EREV

Percorrere 1.194 km senza mai fermarsi a ricaricare è il risultato che Xpeng ha appena ottenuto con il suo SUV Xpeng Mona L05, un numero capace di lasciare a bocca aperta chiunque segua il mondo delle auto elettriche. Dietro questa prova su strada però si nasconde un dettaglio tutt’altro che trascurabile, legato alla natura stessa del modello utilizzato.

Le vetture cinesi che superano la soglia dei 1.000 km di autonomia ormai non sono più una rarità. Il trucco, se così si può chiamare, sta nella combinazione tra batterie molto capienti e il ciclo di omologazione CLTC, che prevede andature lentissime e nessuna condizione davvero impegnativa. Poco realistico ma decisamente comodo per chi deve presentare cifre lusinghiere. Proprio per questo i costruttori provano sempre più spesso a dimostrare sul campo quanto dichiarato sulla carta.

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Il segreto del record si chiama EREV

L’ultima a cimentarsi in un test del genere è stata appunto Xpeng, che ha messo alla prova Mona L05 lungo un tragitto del tutto ordinario tra le città di Guangzhou e Wenzhou. La velocità media non è stata comunicata ma si sarebbe mossa tra i 50 e gli 80 km/h. Come si spiega allora un risultato simile? Basta dare un’occhiata alla scheda tecnica, dove compare una sigla di quattro lettere che a prima vista dice ben poco: EREV.

L’acronimo sta per Extended Range Electric Vehicle, ovvero veicolo elettrico ad autonomia estesa. In pratica non si tratta di un’auto elettrica tradizionale ma di un mezzo dotato anche di un motore termico che serve a produrre energia aggiuntiva per alimentare il motore elettrico. Un sistema che permette di macinare diverse centinaia di chilometri in più senza particolari difficoltà. La batteria infatti ha una capacità di 37,2 kWh, quindi non così generosa, ed è affiancata da un propulsore a benzina da 1,5 litri che le fornisce tutta l’energia necessaria. Durante la prova è stata scelta la modalità di guida più parsimoniosa ma il climatizzatore è rimasto acceso con la temperatura impostata a 24°C.

Consumi e tempi di un viaggio lungo quasi un giorno intero

Il SUV ha esaurito la carica dell’accumulatore dopo 252,7 km, con un consumo contenuto pari a 11,7 kWh/100 km. Superata questa distanza è entrato in funzione il prolungatore di autonomia, che ha continuato a lavorare fino a svuotare completamente il serbatoio. Alla fine Xpeng Mona L05 è riuscito a coprire esattamente 1.194,2 km senza ricariche né rifornimenti, con una media complessiva di 2,5 kWh/100 km e 3,7 litri ogni 100 km.

Il viaggio è durato 23 ore e 14 minuti. In teoria questo dato basterebbe a ricavare la velocità media, ma non è noto quanto tempo abbiano richiesto le brevi soste effettuate lungo il percorso. Senza considerare alcuna fermata si arriverebbe a un’andatura di poco superiore ai 50 km/h, valore destinato quindi a salire tenendo conto delle piccole pause servite a fare il punto sui consumi.

Quale versione potrebbe arrivare in Francia

Mona L05 esiste anche in variante completamente elettrica, equipaggiata con una batteria da 71,1 kWh e un’autonomia CLTC di 650 km. Il modello potrebbe sbarcare in Francia posizionandosi poco sopra L03, commercializzato da pochissimo, e diventerebbe così un’alternativa più orientata alle famiglie rispetto a G6, che punta invece su una linea da coupé. Proprio come accaduto con L03, l’unica versione proposta dovrebbe essere quella elettrica.

Fonte: TecnoAndroid