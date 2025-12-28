WhatsApp rende chiari i dispositivi collegati su iPhone

Con l’ultima versione beta per iOS, WhatsApp compie un passo deciso verso una gestione più ordinata degli accessi. L’aggiornamento 25.37.10.71, distribuito tramite TestFlight, introduce una sezione dedicata alle periferiche collegate. Questa novità consente di distinguere chiaramente i dispositivi associati automaticamente. La funzione è stata individuata come di consueto dagli osservatori di WABetaInfo. Negli ultimi mesi l’app ha rafforzato l’integrazione con i dispositivi indossabili. L’arrivo della beta per Apple Watch ha segnato una svolta importante.

Gli utenti possono leggere e rispondere ai messaggi direttamente dal polso. L’iPhone resta necessario per alcune funzioni avanzate. Tuttavia, l’esperienza quotidiana risulta più fluida e immediata. La nuova sezione nasce proprio per supportare questo ecosistema in crescita. WhatsApp punta a offrire maggiore chiarezza su cosa è collegato all’account. La gestione centralizzata riduce dubbi e potenziali problemi di sicurezza. L’interfaccia resta coerente con le impostazioni già esistenti. L’obiettivo è rendere tutto più comprensibile anche agli utenti meno esperti.

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Su WhatsApp periferiche automatiche e differenze rispetto ai dispositivi tradizionali

Con la beta più recente, alcuni utenti visualizzano un elenco di periferiche collegate nelle impostazioni. Questi dispositivi non richiedono la scansione di un QR code. Non serve nemmeno inserire un codice di verifica. Il collegamento avviene in modo automatico e silenzioso. È una soluzione pensata soprattutto per i wearable. Nella lista compaiono informazioni essenziali e facilmente leggibili. Ogni voce mostra il nome del dispositivo e l’ultima attività. Attualmente l’esempio principale è l’Apple Watch. Questo appare separato da computer e tablet collegati manualmente. La distinzione aiuta a evitare confusione tra le diverse modalità di accesso.

Esiste però una differenza importante nella gestione. Le periferiche non possono essere scollegate dall’app. Per rimuoverle è necessario disinstallare WhatsApp dal dispositivo interessato. In questo modo la sincronizzazione si interrompe completamente. La scelta garantisce una revoca netta dell’accesso. Anche se meno immediata, aumenta la sicurezza complessiva. La funzione è in fase di distribuzione graduale. Solo parte dei beta tester può già utilizzarla. Tutto lascia pensare a un futuro arrivo nella versione stabile. L’aggiornamento potrebbe presto raggiungere l’App Store.