Una nuova truffa che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate sta prendendo di mira chi utilizza uno smartphone Android. Un sito contraffatto, costruito per sembrare quello dell’ente, viene impiegato per diffondere Mirax, un malware giudicato particolarmente pericoloso. A individuare la minaccia è stato il CERT AGID, che ha analizzato con attenzione sia le pagine fraudolente sia il file malevolo distribuito attraverso di esse.

Il trucco usato per convincere le persone a scaricare il programma è tanto semplice quanto efficace. I criminali presentano il file come un aggiornamento dell’app IO, cioè uno strumento che milioni di cittadini conoscono e usano con fiducia. A completare la messinscena c’è un messaggio rassicurante, pensato apposta per garantire che l’installazione sia sicura. È proprio questo mix di nomi istituzionali e toni tranquillizzanti a rendere la trappola credibile. Chi si trova davanti a una pagina che richiama l’Agenzia delle Entrate e a un presunto aggiornamento dell’app IO difficilmente sospetta qualcosa, soprattutto se il tutto viene accompagnato da una promessa di affidabilità.

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Cosa può fare Mirax una volta finito sullo smartphone

Il motivo per cui questo software malevolo preoccupa così tanto sta nelle sue capacità. Mirax è in grado di sottrarre le credenziali bancarie, intercettare gli SMS e catturare i codici OTP, cioè quei codici temporanei che normalmente servono come ulteriore livello di protezione. Non finisce qui, perché il malware permette anche agli attaccanti di prendere il controllo da remoto del telefono infetto. In pratica chi sta dietro alla truffa può agire sul dispositivo della vittima come se lo avesse in mano.

L’aspetto forse più subdolo riguarda il modo in cui le informazioni vengono raccolte. Non serve che la vittima consegni direttamente le proprie password ai truffatori, né che compili moduli sospetti o risponda a richieste insistenti. Una volta installato, il programma lavora in silenzio e riesce a raccogliere diversi dati senza che il proprietario del dispositivo se ne renda conto. Niente segnali evidenti, niente comportamenti strani da notare a colpo d’occhio. Ed è proprio questa invisibilità a rendere Mirax una minaccia così insidiosa per chi usa Android, perché tutto accade senza che nulla sembri fuori posto.

Come funziona la truffa del falso sito dell’Agenzia delle Entrate

Il punto di partenza è un dominio fasullo che riprende in modo abbastanza fedele l’aspetto del portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Grafica, impostazione e riferimenti visivi sono studiati per ingannare l’occhio di chi naviga, specie se di fretta o da uno schermo piccolo. Chi arriva su quella pagina ha quindi la sensazione di trovarsi su un sito istituzionale autentico, e da lì il passo verso il download del falso aggiornamento dell’app IO diventa molto più breve.

C’è poi un dettaglio tecnico che rende l’operazione ancora più astuta. La pagina contraffatta viene mostrata soltanto quando a visitarla è un dispositivo mobile. Del resto il bersaglio è proprio lo smartphone Android, ed è lì che il malware deve essere installato per poter funzionare. Chi prova invece ad aprire lo stesso indirizzo da un computer potrebbe non visualizzare gli stessi contenuti.

Fonte: TecnoAndroid