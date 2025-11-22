WhatsApp prepara un cambio sui Pixel

Negli ultimi giorni WhatsApp ha distribuito una nuova versione beta dell’app per Android. E questa introduce un cambiamento mirato agli utenti dei Google Pixel. La piattaforma continua a evolversi con costanza e propone soluzioni pensate per migliorare l’esperienza quotidiana. Stavolta l’attenzione si concentra su una funzione già presente nei dispositivi Pixel. Si chiamata Pixel VIP. Il widget consente di contrassegnare alcuni contatti come prioritari, Mostrando un riepilogo immediato delle loro chiamate, dei loro messaggi e degli aggiornamenti sulla posizione. La funzione offre anche la possibilità di annotare promemoria e date importanti. Diventando uno strumento utile per chi vuole tenere tutto sotto controllo con un colpo d’occhio.

WhatsApp sembra voler restituire maggiore riservatezza agli utenti. La nuova beta introduce infatti un’opzione dedicata alla disattivazione del widget Pixel VIP. Una volta spento, il sistema smetterà di mostrare messaggi recenti, chiamate o file condivisi. Le conversazioni resteranno quindi visibili esclusivamente all’interno dell’applicazione. Impedendo divulgazioni automatiche sulla schermata principale. Non è ancora chiaro quando questa possibilità raggiungerà tutti gli utenti. Ma il test evidenzia la volontà di rendere più personalizzabile il rapporto tra WhatsApp e il sistema operativo dei Pixel. Il team di sviluppo mantiene un ritmo costante e continua a produrre nuove soluzioni per una piattaforma sempre più attenta alle esigenze di chi utilizza lo smartphone per comunicare. Chi desidera provare per primo le funzioni sperimentali può installare la versione beta seguendo la procedura dedicata. La scelta permette di esplorare in anticipo le novità. Pur accettando piccoli bug dovuti alla natura provvisoria del software. La fase di test rappresenta un passaggio cruciale che consente agli sviluppatori di individuare problemi e individuare margini di miglioramento.

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Pixel VIP e le nuove impostazioni di privacy di WhatsApp

La possibilità di controllare l’integrazione di Pixel VIP arriva in un periodo in cui il tema della privacy è sempre più centrale. Il widget è stato pensato per facilitare l’accesso rapido alle persone considerate importanti. In alcuni casi, però, questa comodità può compromettere la riservatezza. Per questo WhatsApp mira a dare all’utente pieno controllo su ciò che compare all’esterno dell’app. La gestione personalizzata dei contenuti visibili sullo schermo diventa così un tassello ulteriore nel percorso di tutela dei dati privati. Gli sviluppatori continuano a osservare il comportamento degli utenti e mostrano interesse verso una comunicazione più protetta. L’aggiornamento in beta rappresenta un passo che potrebbe influenzare le prossime versioni stabili dell’app. Rimane da capire quali saranno i tempi di rilascio e se altri dispositivi Android riceveranno funzioni analoghe. Intanto gli utenti Pixel possono guardare a questa novità come a un primo segnale di una maggiore flessibilità nell’uso quotidiano.