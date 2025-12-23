Whatsapp: Ora basta un messaggio per perdere l’account

L’applicazione di messaggistica che più siamo abituati ad utilizzare ogni giorno sicuramente è WhatsApp, la nota applicazione infatti gode di un bacino di utenti davvero inarrivabile dal momento che ha superato quota 2 miliardi di account ormai parecchio tempo fa e continuo a crescere senza dare segni di rallentamento.

Tutto ciò ovviamente ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio colosso in grado di raccogliere e connettere davvero milioni su milioni di persone, un elemento che nell’uso standard della nota applicazione ovviamente torna utile a tutti gli utenti ma purtroppo torna utile anche ai truffatori, questi ultimi nello specifico utilizzano l’applicazione per fini fraudolenti davvero molto pericolosi.

Le truffe online sono diventate un fenomeno molto molto diffuso su WhatsApp e continuano a creare problemi ad ogni utente, anche l’Italia non è stata risparmiata da questa problematica e infatti il fenomeno delle truffe online continua imperterrito a colpire anche gli italiani, oggi si raccontiamo dell’ultima truffa che può farvi perdere l’account in un batter d’occhio.

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la Truffa ruba account

La Truffa di cui parliamo oggi permette ai truffatori di ottenere l’accesso all’account della vittima facendoglielo perdere definitivamente, i truffatori nello specifica da un dispositivo esterno tentano di accedere all’account WhatsApp della vittima, in quel momento WhatsApp genera un codice OTP che viene inviato al numero proprio del malcapitato ed è qui che scatta la strategia dei truffatori, questi ultimi contattano la vittima facendo sembrare di aver inviato loro stessi quel codice per sbaglio e chiedendone la restituzione, ovviamente si tratta proprio della OTP necessaria per accedere all’account, una volta ottenuta dunque potranno effettuare l’accesso per cui buttare fuori la vittima dal proprio profilo, ovviamente l’account della vittima torna utile ai truffatori poiché ovviamente potrebbero usarlo per truffare altre persone utilizzando un account decisamente più credibile, poiché ovviamente la cerchia di utenti della vittima vedrebbe un conoscente e non i truffatori.