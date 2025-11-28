WhatsApp: l’app per apple Watch riceve interessanti miglioramenti

Recentemente Meta ha rilasciato la versione 25.34.75 per iOS di WhatsApp andando ad offrire un update decisamente migliorativo per quanto riguarda la piattaforma per Apple Watch, si tratta infatti di un update pensato per migliorare in modo importante la stabilità e le prestazioni garantite dalla versione che viene avviata all’interno dello smartwatch di Apple, tutto ciò è stato pensato per garantire un’esperienza d’uso decisamente migliore e soprattutto più solida nello specifico quando si va ad effettuare il collegamento tra iPhone ed Apple Watch per WhatsApp.

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Note di miglioramento

Effettivamente l’applicazione risulta decisamente più stabile e concreta quando si utilizzano le varie funzionalità correlate ad Apple Watch e per la prima volta la presenza di un’applicazione apposita per lo smartwatch viene citata all’interno delle note di rilascio che per l’appunto sottolinea il supporto definitivo per Apple Watch, in precedenza infatti nonostante l’annuncio ufficiale a novembre nelle note di rilascio non era presente nessuna voce.

Ricordiamo che l’applicazione WhatsApp per Apple Watch è pensata per garantire una gestione più immediata e migliore dei messaggi ricevuti su WhatsApp tramite il proprio smartwatch, nello specifico è possibile ovviamente leggere i messaggi, accedere a sezioni più ampie della cronologia chat e rispondere tramite reazioni rapide, note vocali o registrando il messaggio che si vuole inviare per iscritto, al momento però non è ancora possibile avviare una chat completamente da zero direttamente dal proprio Apple Watch e soprattutto la connessione con iPhone risulta assolutamente di primaria importanza per garantire un funzionamento eccellente dell’applicazione.

Si tratta senza dubbio comunque di un passo in avanti importante che sarà seguito ovviamente da altri update pensati per introdurre nuove funzionalità, ricordiamo infatti che Meta rilascia gradualmente le novità per tutte le sue applicazioni nel corso del tempo, ora le attenzioni della società sono focalizzate, ovviamente per garantire la migliore esperienza d’uso possibile.