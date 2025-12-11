Whatsapp: in fase di test un design nuovo per le chat

L’applicazione di messaggistica che utilizziamo tutti noi sicuramente WhatsApp, l’applicazione è presente infatti su tanti tantissimi smartphone e gode di una popolarità senza precedenti, il merito di tutto questo ovviamente è del team di sviluppo che non va mai in vacanza e si occupa di mantenere l’applicazione sempre aggiornata e al passo coi tempi con funzionalità in grado di offrire un’esperienza d’uso a dir poco perfetta.

Il team di sviluppo infatti è sempre al lavoro per cercare di introdurre aggiornamenti costanti e regolari che possano migliorare l’applicazione sotto ogni punto di vista, dopo una recente dedizione importante alla sicurezza e alla privacy ora il team si sta dedicando anche al design dell’applicazione che ovviamente deve restare sempre aggiornato e coerente con i nuovi standard moderni.

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Recentemente WhatsApp ha deciso dunque di puntare un attimino al design delle chat, andandolo a ritoccare in modo da renderlo decisamente più moderno e gradevole alla vista di chi ne fa uso, scopriamo insieme che cosa è cambiato.

Arrivano le bolle

Nello specifico WhatsApp sta lavorando a una rivisitazione del design all’interno delle chat che si basa sul concetto di ballons che abbiamo visto già all’interno di Android in passato, l’obiettivo è quello di rendere le chat decisamente più armoniose e gradevoli con linee arrotondate e angoli decisamente più smussati rispetto a prima, si tratta di un cambiamento annunciato già diverso tempo fa che adesso però sta piano piano diventando vincolante dal momento che in fase di test per alcuni utenti, nello specifico emerge che i messaggi inviati all’interno di una chat sono caratterizzati dal classico sfondo di contenimento con angoli più arrotondati e bordi in generale più bombati.

Ovviamente si tratta solo di una fase iniziale dal momento che in tutta probabilità questo aggiornamento riguarderà l’intero design di tutto il testo di WhatsApp e non soltanto le chat, come accade di consueto la società rilascerà il tutto gradualmente step by step.