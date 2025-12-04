WhatsApp, in arrivo una nuova funzione per i gruppi

Le novità di WhatsApp continuano a rendere la piattaforma un luogo sempre migliore per svolgere diversa azioni. Come abbiamo detto più volte, WhatsApp sta cercando di cambiare e di diventare un’applicazione ibrida, che coinvolga anche delle funzioni molto simili a quelle presenti sui social.

Esempio concreto è la trasformazione di informazioni, che è passato da essere uno spazio statico in cui scrivere delle frasi che rimanevano lì potenzialmente per sempre, a uno spazio dinamico in cui decidere liberamente quanto tempo lasciare i propri pensieri.

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Tuttavia, WhatsApp non ha dimenticato una delle sue funzioni principali, ovvero lo scambio di messaggi, e per questo motivo integra delle nuove funzioni anche riguardo a quello.

WhatsApp: ecco la nuova funzione per i gruppi

I gruppi di WhatsApp sono una delle funzioni più utilizzate dagli utenti all’interno della piattaforma. Permettono infatti di mettere insieme tante persone, in modo tale da rendere molto più semplice la comunicazione per eventi, scuole, lavoro e molto altro.

WhatsApp ha sempre investito molto su questa parte di piattaforma, tanto che negli anni ha introdotto diversi strumenti, sempre per rendere migliore l’esperienza di tutti. Adesso l’app di Meta starebbe lavorando a una nuova funzione, che renderà sicuramente molto felici gli utenti.

La funzione in questione permetterà la condivisione delle chat per tutti i membri che si sono appena aggiunti. Sarà capitato tante volte di entrare in un gruppo dopo altre persone e non poter leggere i messaggi scambiati in precedenza. Con questa funzione WhatsApp permetterà all’amministratore di poter decidere se condividere i messaggi precedenti all’entrata nel gruppo degli utenti. La funzione sarebbe effettivamente molto utile, anche se all’inizio dovrebbe poter mostrare i messaggi inviati soltanto nelle 24 ore precedenti.

L’aggiornamento richiederà del tempo per essere prima attestato e poi distribuito gradualmente a tutti gli utenti. Si tratta di un’altra novità che renderà WhatsApp ancora più completa.